ПСБ: Автомобильный сезон в США не задался

Автомобильный сезон в США не задался. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent растеряли оптимизм после выхода отчета по запасам от Минэнерго США. Так, вопреки ожиданиям, старт автомобильного сезона не задался: запасы сырой нефти сократились на 5,2 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 7 и 4,4 млн барр. соответственно. Спрос на бензин сократился до 8,5 млн барр./день, что ниже, чем неделю назад (9,15 млн барр./день) и лишь незначительно выше, чем год назад (7,9 млн барр./день). Это говорит о том, что восстановление спроса будет трудным, несмотря на высокие темпы вакцинации в США и снятие ряда ограничений. Сегодня в фокусе ежемесячный отчет от ОПЕК, завтра - от МЭА. Если они дадут оптимистичный прогноз по рынку нефти на этот год, это может поддержать цены. Пока рассчитываем, что Brent удержится в зоне 71-73 долл./барр.

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