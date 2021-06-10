ПСБ: Рубль остается в диапазоне 72 – 73 за доллар

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера в первой половине дня рубль дорожал до 72 за доллар. Однако во второй половине дня растерял преимущество. Закрытие торгов прошло на отметке 72,3/$, без изменений ко вторнику. Валюты ЕМ и индекс доллара вчера демонстрировали нейтральную динамику. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ЕЦБ и публикацией данных по инфляции в США.

Сегодня с утра цены на нефть умеренно снижаются. В то же время поддержку рублю и валютам ЕМ оказывает ослабление ожиданий сворачивания монетарных стимулов ФРС. Доходность UST-10 вчера снизилась 1,49% (-4 б.п. к понедельнику). ​ Сегодня ожидаем, что рубль останется ближе к нижней границе диапазона 72,0 – 73,0 за доллар.

Прошедшие вчера аукционы Минфина РФ продемонстрировали усиление интереса инвесторов к ОФЗ на текущих уровнях доходности. Минфин продал ОФЗ 52003 на 20,9 млрд руб. при спросе 38,9 млрд руб. Объем размещения 10-летних ОФЗ 26235 составил 61 млрд руб. при спросе 148 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,39%, что предполагает скромную премию 3 б.п. к закрытию вторника. На вторичном рынке во второй половине дня 10-летний бенчмарк дорожал, отыгрывая укрепление рубля и снижение доходности облигаций на глобальном рынке. Закрытие торгов прошло на отметке 7,31%, что на 4 б.п. ниже уровня вторника.

Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ около текущих уровней.

ПАО "Промсвязьбанк"