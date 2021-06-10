ПСБ: Некоторый откат нефтяных котировок может удержать индекс МосБиржи от преодоления отметки 3850 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

И в среду на мировых рынках сохранялись консолидационные настроения, обусловленные дефицитом значимых триггеров для развития роста. Индексы развитых и развивающихся рынков показали слабопонижательную динамику, MSCI EM: -0,3%; MSCI World: -0,2%), удерживаясь «под» достигнутыми максимумами в ожидании сегодняшней публикации данных по потребительской инфляции в США, ускорение которой повышает шансы на скорое сворачивание программ выкупа активов ФРС и некоторому ужесточение риторики регулятора уже на ближайшем заседании ФРС (15-16 июня). Некоторому усилению склонности к фиксации прибыли на фондовых и товарных рынках и укреплению доллара к концу вчерашних торгов способствовал дальнейший откат рыночных инфляционных ожиданий. Так, спрэд доходностей 5-летних UST и TIPS сжался до 2,45%, - минимума с конца февраля. В результате основные американские индексы завершили торги среды снижением в пределах 0,4%, ведомые откатом акций сырьевых компаний и финсектора.

В четверг утром ситуацию на мировых рынках мы в целом оцениваем как близкую к нейтральной. Хотя ведущие азиатские индексы и преимущественно подрастают, товарные рынки находятся под некоторым давлением в условиях снижения доходности 10-летних UST ниже 1,5%, характеризующего некоторый спад аппетита к риску, способствующий закрытию избыточных «коротких» позиций по гособлигациям США. Фьючерсы на основные американские и европейские биржевые индексы в символическом «плюсе» после вчерашних безыдейных торгов, также не указывая другим рынкам направления движения. Мы полагаем, что до выхода цифр по потребительской инфляции и недельных данных по первичным обращениям по безработице в США консервативный настрой на рынках сохранится.

Индекс МосБиржи (+0,9%) в среду смог перейти к росту и обновить исторический максимум при поддержке дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти, а также рубля, окрепшего к доллару до уровней лета 2017 года. В результате в лидеры роста в секторальном разрезе вышли акции нефтегазовых компаний, ведомые продолжившими обновлять свои исторические максимумы бумагами НОВАТЭКА (+2,3%), а также акциями финансовых учреждений, где опережающую динамику продемонстрировали TSC Group (+2,7%) и ВТБ (+2,3%). Из историй роста вчерашних торгов выделим акции Аэрофлота (+3,3%), сумевшие преодолеть линию среднесрочного понижательного тренда при крайне высокой торговой активности, технически открывая путь к нашему текущему ценовому ориентиру – 88 руб. за акцию. Некоторый откат нефтяных котировок сегодня утром способен ослабить позитивный настрой на российском фондовом рынке в начале торгов четверга. Считаем, что диапазон 3800-3850 пунктов по индексу МосБиржи в четверг сохранит свою актуальность. В целом пока оцениваем внешний фон как способствующий развитию роста рынка, и продолжаем ожидать попыток преодоления индексом МосБиржи отметки 3850 пунктов.

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