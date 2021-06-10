ПСБ: До выхода цифр по потребительской инфляции в США и недельных данных по безработице консервативный настрой на рынках сохранится

Ожидаем сохранения позиций рубля в диапазоне 72,0–73,0 за доллар

Некоторый откат нефтяных котировок сегодня утром способен ослабить позитивный настрой на российском фондовом рынке. Считаем, что диапазон 3800-3850 пунктов по индексу МосБиржи в четверг сохранит свою актуальность

Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ около текущих уровней

Татнефть (ПОКУПАТЬ) рассмотрит механизм выплаты дивидендов акциями, если появится законодательная основа и налоговые льготы - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: С одной стороны, такой вариант может быть интересным для некоторых инвесторов, с другой - в отсутствие законодательных основ говорить о его перспективах преждевременно. Что касается традиционных выплат, то мы полагаем, что низкие дивиденды за 2020 г. носят временный характер и связаны как с тяжелой экономической ситуацией в мире, так и из-за необходимости подстроиться под налоговые изменения (отмена льгот при добыче высоковязкий нефти). Улучшение экономической конъюнктуры и рост цен на энергоносители обеспечат рост финпоказателей Татнефти в 2021 г., что позволит ей нарастить прибыль и сохранить дивидендную политику - не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В этом случае акционеры могут рассчитывать на 40,8 руб./акцию. Мы рекомендуем «покупать» акции Татнефти.

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