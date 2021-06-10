«Открытие»: Китай и США демонстрируют готовность договариваться

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
Ожидания на старт дня
- Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный.
- С одной стороны, азиатские рынки преимущественно растут, но, одновременно, снижаются сырьевые контракты.
- Индекс доллара торгуется в плюсе, но сам доллар слабеет против валют риска AUD и NZD.
- Российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия накануне, а вот рубль вполне способен продолжить укрепление, что он и делает на утренних торгах.
События предстоящего дня
- Днём ОПЕК опубликует свой ежемесячный обзор глобального рынка нефти. ЕЦБ в 14:45 мск примет решение по ставке, но изменений не ожидается.
- В США в 15:30 мск статистика по инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорит свой рост до 4,7% в мае с 4,2% в апреле. Core CPI ускорит рост до 3,4% с 3,0% в апреле. Также опубликуют данные по первичным обращениям за пособием по безработице.
- В России «Алроса» сообщит данные по продажам за май.
- «Яндекс» ждёт бума электронной коммерции в России
В течение дня отечественный рынок ориентировался на разнонаправленные факторы. В первой половине торгов укрепление рубля сдерживало покупателей, которые хотели следовать за нефтью. К вечеру давление отечественной валюты ослабло, но и нефть не смогла взять отметку $73 за баррель Brent. Тем не менее, довольно позитивный внешний фон сыграл свою роль. Впрочем, также можно говорить о влиянии определённых корпоративных факторов. Всё это установило новый максимум внутри дня по рублёвому индексу на уровне 3843,41 п.
- По итогам торгов 9 июня индекс МосБиржи - 3843,28 п. (+0,94%), а РТС – 1674,75 п. (+1,10%).
- 7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Лидировал сектор информационных технологий (+2,13%) на фоне прогнозов «Яндекс», а вот строительный сектор упал на 1,32%, став самым слабым.
- Пессимизм в бумагах строительных компаний всё же формируется на ожиданиях более высокой ставки ЦБ РФ, что также приведёт к подорожанию ипотечных кредитов. Если учитывать всплеск покупок жилья на льготных условиях за прошедший год, то впереди сектор может столкнуться с явным спадом на фоне одновременно работающих негативных факторов – более дорогой ипотеки и чрезмерно подорожавшего квадратного метра. Застройщики уже идут на то, что начинают реализовывать проекты малогабаритных студий с площадью до 12 метров.
- В секторе информационных технологий был день «Яндекса» (+1,71%). Руководство компании полагает, что в ближайшие годы в отрасль онлайн торговли в России придут инвестиции в несколько сот миллиардов рублей. Сам же «Яндекс» планирует вложить в текущем году $500 млн. Вложения будут сделаны, как в «Яндекс маркет», так и «Яндекс лавка», и «Яндекс еда». Темпы роста в направлении электронной коммерции сохраняются на уровне трёхзначных цифр, даже с учётом высокой базы II квартала прошлого года.
- Акции «Аэрофлота» (+3,28%)поддержали рост транспортного сектора на 1,06%. Руководство рассчитывает на полное восстановление авиаперевозок в 2024 году, но рынок не смог игнорировать тот факт, что европейские авиакомпании были среди лидеров дня.
- Чистая прибыль ВТБ (+2,33%) по РСБУ выросла за пять месяцев в 2,2 раза до 112 млрд рублей. Прибыль в мае составила 25,4 млрд рублей, или в 28 раз больше, чем год назад.
Доходности растут, но медленней ожиданий повышения ставки
Рубль в первой половине дня смог укрепиться до 71,98 за доллар и 87,69 за евро.
- Укреплению помогали аукционы ОФЗ, которые прошли при весьма неплохом спросе. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 66,987 млрд рублей по номиналу при спросе 147,999 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,38%. Объём предложения составлял 77,17 млрд рублей по номиналу. На втором были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года в объёме 20,863 млрд рублей по номиналу при спросе 38,937 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,75%. Отметим, что доходности по классическим ОФЗ-ПД десятилетнего срока обращения находятся на максимуме текущего года, что свидетельствует о высоких ожиданиях рынка по поводу повышения ставки.
- На Forex доллар демонстрировал слабость большую часть дня, но к вечеру смог отвоевать свои позиции. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась до 1,47%, или почти на 70 базисных пункта относительно торгов во вторник. Ближе к вечеру она вернулась к 1,49%. Валюты риска AUD и NZD оставались под давлением в течение всего дня.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY - 90.13 (+0,06%),
- USD-RUB – 72,305 (+0,01%),
- EUR-RUB – 88,09 (+0,06%),
- EUR-USD - $1,218 (+0,04%),
- GBP-USD - $1,411 (-0,23%),
- USD-JPY – 109,6 (+0,11%).
Число открытых вакансий в США продолжает расти
- Торги в США завершились снижением индексов, хотя S&P 500 и NASDAQ успели обновить максимумы внутри дня. Все это проходило на фоне явного неприятия риска, поскольку доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась до 1,47%. Главным опасением на рынке остаётся инфляция, которая может заставить ФРС приступить к сокращению стимулирующих мер раньше запланированного времени. Впрочем, бегство в казначейские обязательства также может быть связано с отсутствием альтернатив инвестирования без риска в условиях колоссальной свободной ликвидности.
- Рынок труда один из источников инфляционных беспокойств. Число открытых вакансий в апреле достигло 9,3 млн по сравнению с 8,3 млн в марте. Однако бизнес испытывает сложности с наймом сотрудников на фоне сохраняющихся прямых выплат из бюджета безработным. Впрочем, подавляющее большинство программ завершит своё действие в июне-июле.
- 7 секторов снизились и 4 выросли. Самые большие потери были в финансах (-1,06%) и промышленности (-1,03%), а самый сильный рост в здравоохранении (+1,0%) и коммунальных услугах (+0,85%).
- Акции Clean Energy Fuels (+31,52%) оказались новой целью координированных атак частных инвесторов на Reddit.
- Производитель полуфабрикатов Campbell Soup (-6,51%) отчитался хуже ожиданий за I квартал из-за существенно высокой базы в прошлом году. Кроме того, компания ожидает рост издержек, которые заставляют снизить финансовые прогнозы.
По итогам торгов:
- DJIA - 34447,14 п. (-0,44%),
- S&P 500 - 4219,55 п. (-0,18%),
- NASDAQ - 13911,75 п. (-0,09%).
Китай и США демонстрируют готовность договариваться
Азиатские рынки преимущественно повышались. Частично за это в ответе телефонные переговоры между КНР и США.
- Китайские индексы торговались в плюсе. Представители Вашингтона и Пекина провели телефонные переговоры в рамках которых согласились придерживаться правил здоровой конкуренции в торговле и решать противоречия через переговоры. Накануне президент Джо Байден отменил ограничения для социальных сетей TikTok и WeChat, которые были приняты в период администрации Дональда Трампа.
- Австралийский рынок повышался во многом за счёт бумаг технологичных компаний и сектора здравоохранения. Однако ожидаемая инфляция (MI) повысилась до 4,4% с 3,5%. Впрочем, в Резервном Банке Австралии продолжают считать, что рост цен достигнет целевого уровня лишь в 2024 году.
- Индийский рынок находился на положительной территории за счёт секторов технологий и энергетики. Однако для глобальной картины более важным является динамика заболеваемости COVID-19, которая на текущей неделе немного ухудшается. За последние сутки в стране было зафиксировано 94,52 тыс. новых случаев, а число летальных исходов достигло 6148. Статистика говорит о том, что новые случаи инфекции остаются ниже 100 тыс. третьи сутки подряд, но в реальности ситуация может быть существенно хуже из-за распространения инфекции в регионах со слабым доступом к медицине.
- Японские акции дорожали на фоне расширения программы вакцинации. Премьер министр Яшихиди Суга говорит о том, что все, пожелавшие вакцинироваться, будут удовлетворены до октября-ноября. После двух дней ограничений на рост бумаги Eisai торговались в минусе. Ранее акции компании пользовались спросом на новостях об одобрении препарата против болезни Альцгеймера, который был разработан совместно японской компанией и Biogen. У конкурента фармацевтической отрасли Shionogi акции дорожали более чем на 7% на новостях о разработке собственной вакцины против COVID-19.
По состоянию на 8:55 мск:
- NIKKEI 225 - 28958,56 п. (+0,34%),
- Hang Seng - 28801,32 п. (+0,20%),
- Shanghai Composite - 3607,04 п. (+0,44%).
Топливный спрос в США разочаровал в начале высокого сезона
Нефть дешевела, как и промышленные металлы. Впрочем, можно говорить о том, что продажи усилились перед публикацией инфляционной статистики в США, которая может спровоцировать волатильность на рынках и укрепление доллара.
- В Индии спрос на топливо упал до уровня августа прошлого года. Число новых случаев COVID-19 остаётся ниже 100 тыс. третьи сутки подряд, но вот число летальных случаев достигло нового рекорда 6148 человек. По сравнению с апрелем потребление топлива упало на 11,3%, а в годовом выражении на 1,5%.
- В США добыча выросла за неделю на 200 тыс. бар. до 11,0 млн бар. в сутки. По данным Минэнерго, объём коммерческих запасов нефти сократился за неделю на 5,2 млн бар. до 474,0 млн бар., что на 4% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина выросли на 7,0 млн бар. и находятся на уровне среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов увеличились на 4,4 млн бар. и теперь на 5% ниже среднего показателя за пять лет. Увеличение запасов нефтепродуктов рынок принял негативно, поскольку отчётная неделя является первой неделей высокого сезона. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 19,0 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +16,7% за год; 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +23:2% за год; а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +21,6% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 95,1% в годовом выражении.
По состоянию на 9:15 мск:
- Brent - $71,77 (-0,62%),
- WTI - $69,54 (-0,60%),
- Золото - $1889,4 (-0,32%),
- Медь - $9914,22 (-0,75%),
- Никель - $17895 (-1,33%).