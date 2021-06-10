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Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 72,1974 руб/доллар США и 87,8065 руб/евро

ЦБ РФ с 11 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,1974 руб.
  • 1 евро - 87,8065 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,9760 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1145 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0049 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1970 р. (0,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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