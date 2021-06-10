Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июня: 4 381,1499 руб/1 г золота и 63,9200/1 г серебра ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 381,1499 руб.

1 грамм серебра - 63,9200 руб.

1 грамм платины - 2 681,3701 руб.

1 грамм палладия - 6 477,4600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,8900 р. (1,10%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9700 р. (1,49%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,3800 р. (1,95%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 111,2299 р. (1,69%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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