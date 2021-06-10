Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июня: 4 381,1499 руб/1 г золота и 63,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 381,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 681,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 477,4600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,8900 р. (1,10%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9700 р. (1,49%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,3800 р. (1,95%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 111,2299 р. (1,69%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»
Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности
Каждый дом индивидуален. 4 шага к уникальному дому в «Патроны Парк» (видео)
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги