«Фридом Финанс»: В фокусе внимания темпы роста цен

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 9 июня американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 0,18%, до 4220 пунктов, Nasdaq потерял 0,09%, а Dow Jones просел на 0,44%. Под давлением оказались акции циклических компаний. Финансовый и промышленный сектора снизились на 1,06% и 1,03% соответственно. Лучше рынка торговались защитные активы, такие как сектор здравоохранения (+1%) и коммунальных услуг (+0,85%).

Merck & Co. (MRK: +2,3%) может получить $1,2 млрд от продажи 1,7 млн курсов экспериментального лекарства от COVID-19 молнупиравир правительству США. До конца года компания планирует произвести препарат в объеме 10 млн курсов лечения.

Квартальные результаты Campbell Soup (CPB: -6,5%) оказались хуже ожиданий. Выручка и прибыль недотянули до консенсуса. Темпы органического роста компании также не оправдали ожиданий рынка.

Инвесторы негативно отреагировали на трехлетний прогноз финансовых показателей United Parcel Service (UPS: -4,2%), поскольку он оказался консервативным.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Рынки находятся в ожидании данных по американской инфляции в мае. Прогноз предполагает взлет показателя до 4,6% г/г после впечатляющего роста на 4,2% в апреле. Усиление инфляции может привести к тому, что Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), заседание которого состоится на следующей неделе, начнет обсуждать сокращение программы QE.

Накануне вышли данные по инфляции в Китае. Индекс цен производителей (PPI) вырос на 9% г/г, что является максимальным значением за более чем 12 лет. Тем не менее потребительская инфляция составила всего 1,3%, недотянув до прогноза в 1,6%.

Цены на нефть находятся под давлением вторую сессию подряд. Статистика Минэнерго США, которая вышла в среду, отразила падение продаж топлива на 1,4 млн баррелей в сутки (МБС) на прошлой неделе, тогда как рынок ожидал роста показателя в связи с длинными выходными в Штатах. Запасы нефтепродуктов выросли на 21 млн баррелей, а добыча восстановилась до 11 МБС (+0,2 МБС за неделю).

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,11%, китайский CSI 300 прибавил 0,67%, а японский Nikkei 225 увеличился на 0,34%. EuroStoxx 50 теряет 0,15%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,49%. Цена на фьючерс Brent находится около $72 за баррель. Золото торгуется вблизи $1880 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4190–4240 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в мае. Консенсус предполагает рост на впечатляющие 4,6% г/г. Также выйдут недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Рынок ожидает снижения показателя до 368 тыс. по сравнению с 385 тыс. неделей ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 67 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Инфляция и переговоры по инфраструктурному пакету также остаются в фокусе внимания инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Консолидация вблизи исторического максимума накануне продолжилась, что свидетельствует о недостаточной активности покупателей. Тем не менее индикатор RSI указывает на относительную силу «быков», а MACD остается на положительной территории. Сопротивление на уровне 4240 пунктов является ключевым, его прорыв может привести к ралли индекса широкого рынка.