«Фридом Финанс»: Инфляция и повышение ставки стимулируют «быков»

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Российский рынок продолжает демонстрировать позитивную динамику. Индекс Мосбиржи превысил 3800 пунктов, что являлось нашим таргетом на конец года в рамках консервативного прогноза. Оптимистический сценарий предполагает рост до уровня 4400 пунктов. С начала года бенчмарк прибавил уже 16%, еще два процентных пункта к доходности добавили дивиденды. Пара USD/RUB, опускаясь, достигла отметки 72 — минимального уровня с июля прошлого года.

Основным драйвером роста выступают сырьевые активы, которые продолжают дорожать. В частности, нефть марки Brent торгуется выше $70 за баррель. ОПЕК прогнозирует повышение мирового спроса, при этом дефицит на рынке будет сохраняться, несмотря на увеличение добычи. Стоимость пшеницы приближается к $700 за бушель, невзирая на летний сезон. Текущее снижение цены на стальной прокат можно назвать лишь легкой коррекцией на фоне роста в полтора раза за последние три месяца. Банк России рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 11 июня. Основным доводом в пользу этого решения является рост инфляции, которая по итогам мая превысила 6%, что является максимальным значением с 2017 года. Общий рост цен в значительной степени обусловлен удорожанием продовольственных и сырьевых товаров, то есть инфляция во многом определяется внешними факторами. Рост цен стимулирует спрос, что чревато перегревом экономики и надуванием «пузыря» на кредитном рынке. Как следствие, регулятор намерен повысить ключевую ставку. Но даже при пересмотре ставки на 0,5 п.п. денежно-кредитная политика по сути останется мягкой.

Крупный российский инвестбанк предрекает бум IPO в стране. Листинг на Московской бирже получила NordGold, предварительно оцененная в $5 млрд (в 3,5 раза больше, чем четыре года назад, когда компания приняла решение об отказе от публичного статуса). Провести IPO также может крупнейший отечественный производитель железной руды Металлоинвест. Другая крупная сырьевая компания — СИБУР — напротив, пока откладывает планы выхода на биржу с 2021-го на более поздний срок. В текущем году публичным также может стать Банк МТС. Мы полагаем, что большинство компаний, которые проведут IPO в ближайшее время, будут относиться к сегментам высоких технологий и ретейла.

Ожидаем продолжения фазы бокового тренда или сползания в техническую коррекцию. Единое направление движения котировок маловероятно, динамика будет смешанной. Ход торгов будет преимущественно определяться ситуацией на внешних сырьевых и фондовых площадках. Наш базовый сценарий предусматривает движение индекса Мосбиржи диапазоне 3650–3850 пунктов. Пара USD/RUB, по нашим прогнозам, будет торговаться в коридоре 72,5–74,5.