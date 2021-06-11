ПСБ: Ждем удержания Brent в зоне 71-73 долл./барр.
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent завершают 3 неделю подряд ростом при поддержке ожиданий восстановления спроса в Европе, США и Китае. Наращивание темпов вакцинации населения должно обеспечить контроль над пандемией. Отчет ОПЕК показал, что организация сохраняет позитивный взгляд на вторую половину этого года, при этом прогноз по росту спроса на весь 2021 г. не поменялся (+5,9 млн барр./день). Сегодня выйдет отчет МЭА, где, как мы полагаем, могут быть повышены оценки по росту спроса, так как в прошлом отчете агентство смотрело на перспективы рынка нефти консервативно. Несмотря на некоторое затухание темпов роста цен на нефть под конец недели, ждем удержания Brent в зоне 71-73 долл./барр.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.