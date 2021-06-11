Комментарии «Открытие»: Российский рынок в начале дня попытается расти, а рубль продолжит укрепляться Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным.

Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, как и сырьевые контракты. Однако волатильность значений весьма незначительная.

Индекс доллара терял около 0,1% и торговался ниже 90,00 пунктов, но валюты риска AUD и NZD демонстрировали нейтральную динамику.

Российский рынок в начале дня попытается расти, а рубль продолжит укрепляться. События предстоящего дня Великобритания в пятницу сообщит о темпах роста объёмов строительства за апрель. Промышленность Великобритании могла вырасти за апрель на 1,2%.

В США в 17:00 мск опубликуют промежуточный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а затем позже вечером появится отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В России главным событием дня станет заседание ЦБ РФ, на котором ставка может быть повышена на 25+ базисных пункта. Решение станет известно в 13:30 мск.

Также выйдут данные по торговому балансу РФ. Бумаги «Роснефти» торгуются последний день с дивидендами 6,94 рублей на акцию. Рубль сдерживает рост индекса МосБиржи Как и в предыдущий день, индекс МосБиржи пытался расти вместе с нефтью, но благодаря ей закрыл день в минусе. Давление на рублёвый индекс также оказывал рубль, который продолжил своё укрепление. Во второй половине дня индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 3847,89 п. Укрепление рубля на ожиданиях повышения ставки ЦБ РФ продолжает формировать тенденции рынка. По итогам торгов 10 июня индекс МосБиржи - 3827,71 п. (-0,41%), а РТС - 1677,36 п. (+0,16%).

6 отраслевых индексов снизилось и 4 выросли. Самым слабым был сектор строительных компаний. Повышение ставки ЦБ РФ будет означать удорожание ипотечных кредитов. Если же учитывать то, что в период льготной ипотеки был выбран опережающий спрос, то впереди отрасль ждёт уже не столь успешный период. Индекс химии и нефтехимии (+0,6%) оказался самым сильным. Впрочем, индекс металлы и добыча также повысился на 0,6% благодаря сильной динамике акций «Алроса». показали

«Алроса» (+3,0%) в мае реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $365 млн. По сравнению с апрелем ($401 млн) продажи снизились на 9%. Годом ранее продажи были незначительными - $40 млн - из-за обвала спроса на фоне пандемии. Продажи алмазного сырья в мае составили $346 млн, бриллиантов - $19 млн. Продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за 5 месяцев выросли в 2 раза, до $1,926 млрд против $959,9 млн годом ранее. В том числе, продажи алмазного сырья составили $1,855 млрд, бриллиантов - $71 млн. По мнению главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова, несмотря на некоторое снижение по отношению к апрелю, продажи "АЛРОСА" в мае оказались выше средних исторических значений в данном месяце. О сохранении высокого спроса на алмазы сигнализировало и недавнее повышение цен со стороны De Beers. Заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев так же отметил, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Индии, местные огранщики адаптировались к ситуации и демонстрируют высокий спрос на алмазы.

Группа "Черкизово" (+0,09%)в мае 2021 года нарастила объем продаж мяса курицы на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 65,02 тыс. тонн, сообщила компания. Средняя цена реализации в сегменте выросла на 33% по сравнению с маем 2020 года - до 135,14 рублей за килограмм. Объем продаж мяса индейки вырос на 26% по сравнению с маем 2020 года, а цена реализации выросла на 11% до 202,14 руб./кг. Объем производства свинины в живом весе снизился на 25%. Цены на полутуши выросли на 35% до 166,83 руб./кг. Объем продаж сегмента «Мясопереработка» вырос на 30% по сравнению с результатами мая 2020 года и составил 11,79 тыс. тонн, при росте средней цены реализации на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 211,85 руб./кг. По мнению главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова, как и планировалось, в 2021 году «Черкизово» продолжает наращивать объёмы производства в отношении продукции из курицы и индейки. Рост цен на мясо в годовом сопоставлении выглядит очень существенным, однако увеличение себестоимости производства из-за удорожания зерновых и масличных нивелирует влияние роста цен готовой продукции на финансовый результат. Повышение доходности положительно сказывается на курсе рубля Рубль продолжает укрепляться на ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ РФ. Дорогая нефть выступает дополнительным фактором. На фоне очередной попытки Brent подняться до $73 за баррель курс USD-RUB снижался до 71,70. Впрочем, к вечеру нефть немного откатилась, но рубль остался вблизи своих максимальных значений. В пятницу возможна традиционная коррекция по итогам недели. Впрочем, многое определиться риторикой ЦБ РФ и шагом повышения ставки. Перспектива дальнейшего роста доходности рубля может стать препятствием для какой-либо значимой коррекции перекупленности российской валюты. В техническом плане, закрытие дня ниже 72,0 за доллар усиливает вероятность движения к отметке 70,0 и даже к 68,5. В случае коррекции курс USD-RUB может подняться до 73,0-73,5.

Рубль оказался в тройке лидеров по укреплению, уступив лишь турецкой лире и южноафриканскому ранду. Интерес к валютам риска поддержали заявления председателя ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания. Ставки были оставлены на прежних уровнях, а сама госпожа председатель говорила о том, что в III квартале скупка облигаций в рамках программы PEPP продолжится ускоренными темпами. Возможно, что сама программа также будет пересмотрена в объёме. В любом случае, по её словам, слишком раннее сокращение стимулов лишь навредит экономике. Поэтому и американская инфляция, которая оказалась выше ожиданий в мае, не испугала рынки, так как риторика ЕЦБ почти полностью совпадает с риторикой ФРС, где также не торопятся высказывать обеспокоенность инфляцией. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 90,05 (-0,08%),

USD-RUB – 71,77 (-0,74%),

EUR-RUB – 87,33 (-0,86%),

EUR-USD - $1,217 (-0,04%),

GBP-USD - $1,416 (+0,36%),

USD-JPY – 109,31 (-0,27%). Американский инвестор спасается от инфляции в акциях Торги в США завершились новым рекордом индекса S&P 500. Инвесторы решили проигнорировать данные по инфляции, которая разогналась до максимума за 13 лет. В мае потребительские цены выросли на 5,0% в годовом выражении, а Core CPI поднялся до 3,8%, что является максимальным значением с 1992 года. В месячном выражении рост составил 0,7% и 0,6% соответственно. Самое удивительное в том, что сначала доходность по 10-летним обязательствам США подскочила до 1,53%, но затем упала до 1,44%. На рынке сформировалось убеждение, что текущее повышение цен является временным явлением из-за низкой базы прошлого года, когда экономика находилась в состоянии тотального карантина. В какой-то мере такой подход является справедливым, поскольку повышенная инфляция на текущий момент частично формируется наличием федеральных выплат, как всем американцам, так и дополнительных перечислений безработным. В июне и июле завершатся программы финансовой поддержки, связанные с пандемией и потребительская активность может резко снизиться. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на 9 тыс. за прошлую неделю до 376 тыс., что вполне соответствует цифрам обычного функционирования экономики.

Естественно, что данные по бюджету рынок пропустил сквозь пальцы. Однако бюджетный дефицит за 8 месяцев фискального года достиг $2,1 трлн по сравнению с $1,9 трлн год назад.

Межпартийная группа сенаторов из 10 человек согласовала инфраструктурный план, который не требует введения дополнительных налогов. План предусматривает расходы до $1,25 трлн, но пока переговорщики не смогли раскрыть детали финансирования. Однако предполагается, что это будут не налоги, а повышение различных платежей вроде стоимости за использование мостов и скоростных магистралей. Меж тем в палате представителей продолжают продвигать законопроект транспортного финансирования на $547 млрд.

7 секторов выросли и 4 упали. Самый сильный рост был в здравоохранении (+1,69%), а самое большое снижение в финансах (-1,12%). По итогам дня: DJIA - 34466,24 п. (+0,06%),

S&P 500 - 4239,18 п. (+0,47%),

NASDAQ - 14020,33 п. (+0,78%). Пандемия коронавируса в Индии продолжает отступать Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае индексы снижались на фоне слабости финансового сектора и бумаг производителей алкоголя, которые по своим фундаментальным оценкам существенно опережают средние показатели рынка.

В Индии рынок торговался в плюсе за счёт акций финансового и энергетического сектора. Основной идеей продолжает оставаться выход экономики из ограничений пандемии. Число новых случаев COVID-19 в сутки остаётся ниже 100 тыс. в течение недели по сравнению с более чем 400 тыс. в начале мая.

Японский рынок испытывал сложности с ростом. Дешевели бумаги авиакомпаний, финансового сектора и акции банков. Поддерживали рынок технологичные компании. Акции фармацевтической Eisai дорожали на 7%. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 28965,67 п. (+0,02%),

Hang Seng - 28851,43 п. (+0,39%),

Shanghai Composite - 3594,96 п. (-0,44%). ОПЕК не меняет прогноз второй месяц подряд Нефть немного дешевела на торгах в Азии, но всё же может закрыть неделю небольшим приростом.

ОПЕК сохраняет прогноз роста спроса в текущем году на 5,95 млн бар. в сутки, или на 6,6% по сравнению с 2020 годом. Прогноз остаётся стабильным уже второй месяц подряд. В Картеле полагают, что основное восстановление потребления нефти состоится в II полугодии. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $72,38 (-0,19%),

WTI - $70,17 (-0,17%),

Золото - $1902,6 (+0,33%),

Медь - $9963,83 (+0,77%),

Никель - $18405 (+0,67%). info4

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