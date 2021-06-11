ИАЦ «Альпари»: Рубль успешно прошел уровень 72 руб. за доллар

В четверг, 10 июня, торги завершились укреплением по рублю. Пара доллар/рубль снизилась на 0,74%, до 71,77 руб., евро/рубль — на 0,86%, до 87,33 руб., фунт/рубль — на 0,25%, до 101,81 руб.

Рубль открылся ростом и ускорил темпы роста к иностранным валютам на вечерних торгах после публикации инфляционного отчета в США. Потребительская инфляция превысила ожидания рынка.

Инвесторы не восприняли серьезно выход данных по инфляции, поскольку глава ФРС США Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что рост инфляции будет временным. ФРС дала понять, что будет терпеть высокую инфляцию в течение некоторого времени, прежде чем переходить к сворачиванию стимулирующих мер.

Американская экономика восстанавливается. Вместе с ней повышается спрос на энергоресурсы и цена на нефть, что благоприятно для нацвалюты. В пятницу внимание участников рынка будет приковано к заседанию Банка России по денежно-кредитной политике. Экономисты сходятся во мнении, что сегодня регулятор повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов на фоне ускорения инфляции в стране.

На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $72,22. По нефти ближайшая цель сохраняется на уровне $75 за баррель. Учитывая, что на следующей неделе начнётся налоговый период, укрепление рубля может ускориться до 70 руб. за доллар. Предстоящая встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена выступит дополнительной поддержкой.

Фондовый рынок

Российские индексы продемонстрировал в четверг смешанную динамику. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на 3847,89 и снизился по итогам дня на 0,41%, до 3827,71 пункта. Рубль своим укреплением ограничил рост. Индекс РТС поднялся на 0,16%, до 1677,36 пункта (максимум дня 1686,58).

Укрепление рубля и повышение цен на нефть оказывает позитивное влияние на индекс РТС. Новость о том, что США сняли санкции с трёх бывших представителей правительства Ирана, отошла на второй план, поскольку не имеет никакого отношения с текущим переговорам по ядерной сделке. По нефти цель сохраняется на отметке $75 за баррель, по рублю – 70 руб. за доллар. Тренды по индексам сильные, поэтому они продолжат двигаться вверх. Цель по индексу МосБиржи – 3900, по индексу РТС – 1725, это те уровни, от которых может начаться коррекция.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»