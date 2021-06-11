Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро пятницы конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как близкую к нейтральной Сегодня ожидаем, что рубль будет торговаться ближе к нижней границе диапазона 71,0–73,0 за доллар Сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговку в диапазоне 3800-3850 пунктов Сегодня динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании АЛРОСА (-) за 5 месяцев выросли в 2 раза – (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем операционные результаты компании, отмечая сильный спрос на ключевых рынках сбыта, в т.ч. Индии. С учетом растущих цен на алмазы, можно ожидать неплохую финансовую отчетность АЛРОСы по итогам 2 кв. 2021. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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