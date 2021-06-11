Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро пятницы конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как близкую к нейтральной

Сегодня ожидаем, что рубль будет торговаться ближе к нижней границе диапазона 71,0–73,0 за доллар

Сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговку в диапазоне 3800-3850 пунктов

Сегодня динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании АЛРОСА (-) за 5 месяцев выросли в 2 раза – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем операционные результаты компании, отмечая сильный спрос на ключевых рынках сбыта, в т.ч. Индии. С учетом растущих цен на алмазы, можно ожидать неплохую финансовую отчетность АЛРОСы по итогам 2 кв. 2021.

ПАО «Промсвязьбанк»


31291402 31134274
/ Сибирское Информационное Агентство /
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