Росбанк: Долгожданная статистика по инфляции в США не стала поводом для волатильности

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Долгожданная статистика по инфляции в США не стала поводом для волатильности. Более быстрый рост цен в США, по сравнению с прогнозом, не сумел переубедить инвесторов в том, что на предстоящем заседании действия и риторика ФРС сохранят стимулирующую направленность. Это укрепило уровни американского S&P 500 (+0.5%), сохранив котировки Stoxx 600 без видимых изменений. На утренней сессии фьючерсы демонстрируют слабо позитивный настрой, а на азиатских площадках выделяется лишь падение китайских индексов.

Базовые ставки: Доходность UST’10 обвалилась на 10 бп с пиковых уровней после релиза данных до закрытия торгов (финальная отсечка 1.43% годовых). Единственным объяснением столь резкого движения является концентрация «коротких» позиций в преддверии заседания ФРС, а укрепляющийся консенсус относительно сохранения мягкой риторики – повод для их резкого сокращения. Доходность немецких Bunds’10 также устремились вниз, открывая сегодняшние торги на отметке -0.27% годовых.

Сырьевой рынок: Баррель Brent вернулся в диапазон $72.0-73.0. Золото перешло рубеж $1900/тр. унц.

Мировые валюты: Евро встретил поддержку вопреки риторике ЕЦБ. Несмотря на повышение прогнозов по инфляции и росту на 2021-2022 гг, а также расхождение мнений (довольно редкое для европейского регулятора явление) насчет применения антикризисных мер, ЕЦБ сохранил параметры программы выкупа активов неизменными. Более того, регулятор решил продолжить более активные покупки, вероятно, в целях в поддержки долгового рынка по мере создания общего антикризисного фонда (NGEU). Тем не менее, евро «дал слабину» лишь в первые минуты после публикации пресс-релиза, в последующем отдал инициативу слабеющему доллару – в итоге евро-доллар вернулся в диапазон 1.2170-1.2200.

Настроения локальных рынков

Сырьевой рынок: Обновление прогнозов. Стратеги SG CIB пересмотрели прогнозы относительно барреля Brent, понизив траекторию 2022 года с $65/барр до $60/барр. Они позитивно оценивают усилия стран ОПЕК+ в рамках текущего сырьевого цикла, предполагая сохранение тактики ежемесячных консультаций и реагирования на динамику запасов. В моменте они видят минимальные риски для появления «несанкционированного» предложения, включая потенциальное возвращение Ирана на рынок (восстановление добычи может занять порядка 9 месяцев), а также для наращивания добычи сланцевой нефти в США. Однако по мере приближения 2022 года баланс сил может измениться, в первую очередь, из-за снижения стимулов сохранения квот ОПЕК+ после апреля 2022 года (истекает период договоренностей). К этому моменту также должны выровняться запасы между регионами – избыток остается в США, в Европе – без избытка, тогда как в Китае наблюдается дефицит. В результате возвращения запасов к норме форма фьючерсной кривой Brent должна стать более пологой за счет сокращения премии в краткосрочных контрактах.

Для рубля и локальных активов снижение прогноза на $5/барр на создает дополнительных угроз. На горизонте следующего года мы по-прежнему видим разворот тренда укрепления рубля и возврат USD/RUB к 73.0-74.0 на фоне потенциального роста доходностей валютных инструментов (в первую очередь, потенциального роста доходности UST’10 выше 2.0% в 2022 году).