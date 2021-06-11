Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июня: 4 368,5000 руб/1 г золота и 64,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 368,5000 руб.

1 грамм серебра - 64,2000 руб.

1 грамм платины - 2 648,4900 руб.

1 грамм палладия - 6 413,4702 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,6499 р. (0,29%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,44%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,8801 р. (1,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,9900 р. (0,99%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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