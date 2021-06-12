«Фридом Финанс»: Акции Мосбиржи в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,3%, несмотря на консолидацию нефтяных цен и негативную динамику фондового рынка США.

Вчера в США была опубликована важная макростастистика, оказавшая разнонаправленное влияние на котировки. Заявки на пособие по безработице составили 376 тыс. против 385 тыс. неделей ранее и прогноза в 370 тыс. С одной стороны, это поддержало ожидания по восстановлению спроса. С другой стороны, на этом фоне участники рынка укрепляются во мнении о том, что политика ФРС будет ужесточаться. Прирост ИПЦ превысил консенсус-прогноз на 0,1% м/м. Годовой прирост потребительской инфляции в США в мае составил 5% против ожидавшихся ранее 4,7%. Рынок отреагировал на эти показатели нейтрально. Вероятно, инвесторы рассчитывают на постепенное сглаживание инфляции.

Вчера было проведено заседание ЕЦБ. Регулятор пока воздерживается от обсуждения возможности по сокращению программы количественного смягчения, считая, что ускорение региональной инфляции носит временный характер. Объем скупки активов до марта 2022 года должен составить 1,85 трлн евро. Курс евро к американской валюте стабилен, однако риск повышение спроса на защитные активы сохраняется.

Что касается российского фондового рынка, что внимания заслуживает определенное ухудшение информационного фона вокруг крупнейших эмитентов. Так, ФАС в четверг провела заседания по поводу возбужденных весной дел в отношении Северстали и ММК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. Очередное заседание назначено на 30 июня. При этом ведомство привлекает к расследованию новых участников — Газпром и Союз «Объединение вагоностроителей», — которые, по данным Службы, располагают сведениями об обстоятельствах рассматриваемых дел. ФАС считает, что рост цен на прокат за последние шесть месяцев опережал темпы удорожания сырья, необходимого для производства. Спрос со стороны российских потребителей в указанный период существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50%. На этих новостях котировки ММК и Северстали сегодня продемонстрировали резкое снижение.

В лидерах роста оказались акции Мосбиржи ввиду чистого притока капитала на фондовый и долговой рынки РФ. С 3 по 9 июня 2021 года он составил $130 млн по сравнению со $110 млн неделей ранее. При этом в целом вливание средств в ETF, ориентированных на развивающиеся рынки, продолжается уже 33 недели подряд. На этом фоне бумаги Мосбиржи выглядят весьма привлекательными для инвесторов.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3815–3855 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,25–72,25 и 86,80–88,05 соответственно.