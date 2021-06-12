«Фридом Финанс»: Майская инфляция не испугала инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 10 июня американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,47%, до нового исторического максимума на уровне 4239,18 пункта. Dow Jones повысился на 0,06%, а Nasdaq поднялся на 0,78%. Лидерами роста стали представители сектора здравоохранения (+1,69%), недвижимости (+0,95%) и ИТ (+0,75%). Хуже рынка выглядели финансовые компании (-1,12%), ощущая давление от снижающейся доходности трежерис. Главным драйвером роста рынка стали опубликованные данные по потребительской инфляции, скорее подтверждающие утверждение ФРС о том, что текущее ускорение темпов роста цен будет временным.

Подразделение ActoBio компании Precigen Inc. (PGEN: +31,2%) сообщило о положительных промежуточных результатах фазы 1b/2a исследования потенциального препарата для лечения диабета.

Restoration Hardware (RH: +15,7%) отчиталась за январь-март 2021-го лучше ожиданий инвесторов по прибыли и выручке. Компания также повысила прогнозы на второй квартал.

GameStop (GME: -27,2%) заявила о выпуске до 5 млн новых бумаг, что вызвало у инвесторов опасения по поводу потенциального разводнения акционерного капитала.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Накануне были опубликованы данные по потребительской инфляции, которые продолжают влиять на настроения инвесторов. В мае базовый CPI вырос на 0,7% м/м, а общий уровень цен поднялся на 0,6% м/м. Оба показателя превзошли прогнозы аналитиков на уровне 0,4% м/м. В годовом выражении ускорение базовой инфляции (+3,8%) также оказалось выше ожиданий (+3,4%). Это самый значительный рост с 1992 года. Главным драйвером стало повышение цен на подержанные автомобили (+7,3%) и авиабилеты (+7%), что, впрочем, скорее всего, будет носить временный характер. Значительно снизилось количество американцев, получающих пособие по безработице: этот показатель установил новый минимум на уровне 3,5 млн и превзошел рыночный консенсус (3,62 млн). Однако на рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит работников, конкурентная борьба за которых может привести к дальнейшему ускорению инфляции.

Двухпартийная группа сенаторов достигла соглашения по одному из аспектов, связанных с инфраструктурным пакетом: демократы согласились, что он не будет финансироваться за счет повышения налогов. Как следствие, неопределенность в отношении объема и источников средств для проекта сохраняется. Пока рассматривается два варианта: расходы в размере $974 млрд в течение пяти лет или $1,2 трлн в течение восьми лет. В проекте также, вероятно, будет предложено индексирование налога на газ по инфляции, что, однако, противоречит обещаниям Байдена. План будет в дальнейшем передан другим сенаторам и Белому дому для выработки окончательного решения.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,52%, китайский CSI 300 снизился на 0,89%, а японский Nikkei 225 потерял символические 0,03%. EuroStoxx 50 растет на 0,28%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,446%. Цена на фьючерс Brent составляет около $72 за баррель. Золото торгуется вблизи $1894.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4210–4260 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 68 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Инфляция и переговоры по инфраструктурному пакету также остаются в фокусе внимания инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию на один пункт выше предыдущего исторического максимума. Пока нельзя констатировать уверенный пробой ключевого уровня сопротивления, но индикатор RSI указывает на относительную силу «быков», а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно.