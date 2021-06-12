ИАЦ «Альпари»: Неделя обновления максимумов

Рынок акций России в пятницу растет. Внешний фон вполне способствует оптимизму, хотя стоит понимать, что это «свои» (резиденты) загнали индексы к максимумам. Интересно, на сколько хватит их сил, и что рынок будет делать, когда закончатся дивидендные деньги? Похоже, что сейчас об этом мало кто думает.

Индекс МосБиржи поднялся к 3845 пунктам и может торговаться в пределах 3800-3850 пунктов легко и свободно. За неделю рублевый индикатор вырос на 1,05%. Индекс РТС обновил сегодня пик на уровне 1692 пункта и спокойно может двигаться в границах 1680-1710 пунктов. За пять торговых дней валютный индекс взлетел на 2,7%.

В фаворитах спроса сегодня оказались расписки TCS, которые ускорили восстановление таким образом, что снова вплотную приблизились к локальным пикам. Основные торги шли около 5592 руб., но бумага вполне может подняться к 5650 руб.

В минусе сегодня оказались сырьевые акции — «Роснефти», «Лукойла», «Новатэка». Это происходит на фоне дорожащей нефти, но, вполне возможно, рынок просто фиксирует прибыль после результативной пятидневки и в преддверии длинных выходных.

Лидерами роста за неделю стали привилегированные бумаги «Транснефти» (+13,9%), а также акции «АЛРОСА» (+12,1%), которые уже сейчас считаются несколько переоцененными. Список аутсайдеров открывают акции «Полюс Золота» с провалом на 6%, следом идут бумаги «Роснефти» (-3,5%).

Центробанк сегодня поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых с текущих 5%. Это было совершенно ожидаемо, поэтому рынок так и не смог помочь рублю резко укрепиться. Сейчас, когда на руках инвесторов уже есть факты, «россиянин» может и скорректироваться.

К вечеру доллар сокращает снижение и торгуется по 71,95 руб., может двигаться в ближайшее время в пределах 71,50-73,00 руб. Евро стоит 87,14 руб. и способен оставаться в коридоре 86,80-89,00 руб. За неделю доллар упал на 2,14%, евро снизился на 1,7%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»