«Фридом Финанс»: Банк России готов повышать ставку

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала позитивная динамика.Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум. Лидерами роста стали акции ТКС (+6,96%) на новости о выходе банка на рынок ипотеки. В аутсайдерах оказались бумаги Транснефти (-3,12%). Пара USD/RUB опускалась до минимума с конца июля прошлого года.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка. Основной причиной повышения ставки на 50 б.п., до 5,5% годовых, стало ускорение инфляции, которая вышла за рамки прогнозирования. Регулятор ожидает, что к целевым показателям темпы роста цен вернутся не ранее первой половины 2022 года. В то же время инфляция не препятствует экономическому росту, а напротив, является его драйвером, стимулируя потребление и инвестиции. Как следствие, мы полагаем, что политика ЦБ останется мягкой, то есть ключевая ставка будет поддерживаться ниже уровня инфляции. Однако решение об очередном повышении может быть принято уже на следующем заседании (в июле).

В России вновь регистрируется повышение заболеваемости COVID-19. Не исключено, что на этом фоне экономическая активность и инфляция замедлят рост. Как следствие, мы полагаем, что ключевая ставка будет повышена максимум на один шаг, что позитивно отразится на банках, строительных компаниях и предприятиях розничной торговли товарами длительного пользования. В целом такое развитие событий не окажет негативного влияния на фондовый рынок. Однако в отсутствие значимых локальных событий мы не исключаем выхода в боковик или сползания в техническую коррекцию в пределах 2%.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 71,50–72,50. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 3800–3850 пунктов.