Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 14 июня: 71,6797 руб/доллар США и 87,3274 руб/евро

ЦБ РФ с 12 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 71,6797 руб.
  • 1 евро - 87,3274 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,1590 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5177 р. (0,72%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4791 р. (0,55%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8170 р. (0,72%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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