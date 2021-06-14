«Фридом Финанс»: Рынок США в ожидании важного решения

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

11 июня торги на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,19%, закрывшись на новом рекорде в 4247 пунктов, Nasdaq поднялся на 0,35%, а Dow Jones увеличился на 0,04%. Лучше рынка на минувшей сессии торговались компании секторов финансов (+0,61%) и ИТ (+0,56%). Аутсайдерами оказались сектора здравоохранения (-0,73%) и недвижимости (-0,37%). В целом торговая сессия прошла спокойно, а акции роста продолжили выступать лучше акций стоимости. Фокусом внимания этой недели станет решение ФРС по дальнейшей денежно-кредитной политике.

MagnaChip Semiconductor (MX: +12,4%) получила предложение о покупке со стороны Cornucopia Investment Partners по цене $35 за акцию после объявленного ранее соглашения о слиянии с South Dearborn Limited.

Стало известно о том, что Atotech (ATC: 10,5%) было сделано предложение о выкупе со стороны MKSI.

Curis (CRIS: -36,8%) объявила о продолжении изучения своего лекарства от лейкемии: результаты тестов оказались хуже, чем ожидалось.

Сегодня мировые фондовые площадки показывают смешанную динамику. Фокусом внимания инвесторов на прошлой неделе была инфляция, которая, как отмечают некоторые эксперты, возможно, достигла пика. Такая риторика и приверженность ФРС мнению о том, что рост цен несет временный характер, превалировала в конце прошлой недели и частично снивелировала эффект данных по инфляции США за май, которые оказались сильнее и без того высоких ожиданий. Кроме того, снижение кредитного стимулирования Китая и действия правительства Поднебесной по сдерживанию цен на сырьевые товары также успокаивают рынки. Тем не менее опасения по поводу того, что «временный» характер инфляции затягивается, сохраняются, оказывая поддержку инфляционным ожиданиям и повышая риск того, что ФРС, возможно, допустила ошибку. Reuters ожидает, что регулятор начнет сворачивание ультрамягкой денежно-кредитной политики в августе или сентябре, однако не станет снижать объемы выкупа бумаг до начала следующего года.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng и китайский CSI 300 остались без изменений, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,74%. EuroStoxx 50 растет на 0,41%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис держится вблизи 1,46%. Цена на фьючерс Brent растет до $73,4 за баррель. Золото падает до $1859 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4220–4270 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 68 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию выше предыдущего исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу «быков», а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно. Ближайшей целью для «быков» выступает уровень 4300 пунктов.

15 июня отчет за II квартал представит один из лидеров рынка прикладного ПО (включая продукты в следующих сегментах: ERP, CRM, HCM, Procurement management) Oracle (ORCL). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка по итогам квартала вырастет на 5,5%, до $11,02 млрд, non-GAAP EPS вырастет на 9,2%, до $1,31. Основным драйвером роста финансовых показателей компании является рост спроса на облачные SaaS продукты, восстановление спроса на on-premise и аппаратные решения. Так как компания одной из первых представляет результаты за II квартал, то фактически представляет собой прокси на состояние отдельных сегментов рынка. В центре внимания инвесторов будут фактические результаты, за исключением динамики валютных курсов, темпы роста спроса на ключевые SaaS решения, прогнозы на весь год. Также инвесторы будут оценивать состояние IaaS подсегмента, который, как ожидает ряд участников рынка, может стать одним из драйверов роста компании в среднесрочной перспективе.

Лидер строительства домов на одну семью Lennar Corporation (LEN) 16 июня представит финансовые результаты за квартал, закончившийся 21 мая 2021 г. Отчет выйдет после закрытия основной торговой сессии. Мы ожидаем позитивные результаты, так как в этом квартале отмечалось по-прежнему сильное превышение спроса на частные дома над их предложением. Рост ввода объектов строительства приостановился с начала года, но остается на высоком уровне: 1,57 млн в апреле. Цены на дома продолжают расти. Рынок ожидает выручку Lennar на уровне $6,1 млрд при EPS $2,37, что означает рост в годовом выражении на 15% и 43,6% соответственно. На наш взгляд, важным для инвесторов будут не только финпоказатели, но и публикация ожиданий менеджмента на следующий квартал, и планы развития нового бизнеса сдачи в аренду своих домов. С 10 мая котировки потеряли около 15% без существенных корпоративных новостей. Результаты отчета могут привести к серьезному отскоку.

17 июня отчет по итогам II квартала 2021 г. представит один из крупнейших в мире разработчиков ПО для создания различного медиа контента Adobe (ADBE). Отчетный период завершился в мае. Консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки на 19,1%, до $3,73 млрд, что соответствует первоначальному прогнозу менеджмента компании. Рост скорректированного EPS ожидается на уровне 14,9%, до $2,81. Мы полагаем, что эмитент имеет шансы на завершение квартала выше ожиданий, что обусловлено сохраняющимся высоким спросом на облачные решения. Последние 3 квартала темпы роста выручки превосходили консенсус-прогнозы. Драйвером роста выручки останется сегмент Creative Cloud. Сегмент Digital Experience будет отстающим, но ожидаем улучшения динамики в течение 2021 года. В фокусе внимания инвесторов будут обновленные прогнозы на 2021 год и динамика операционной маржинальности. Акции выросли на 15% за последний месяц, поэтому присутствует риск коррекции.