ПСБ: Ждем продолжения роста цен на нефть

В понедельник цены на нефть Brent поднимались к уровням конца 2018 г., превышая 73,5 долл./барр. В плюс играли как повышенные прогнозы от инвестбанков, так и позитивные ожидания по спросу на фоне постепенного снятия ограничений на передвижения. На сегодняшнее утро ближайший - августовский фьючерс торгуется чуть ниже, но импульс к росту, очевидно, остается довольно сильным. Мы не исключаем попыток подняться к 75+ долл./барр. на этой неделе в случае более сильных данных по запасам нефтепродуктов в США, чем на прошлой неделе, и в случае отсутствия негативных сигналов по итогам двухдневного заседания Федрезерва.
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