ИАЦ «Альпари»: Рубль сохраняет настрой на укрепление до 70 руб. за доллар

В понедельник, 14 июня, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 72,10 руб., фунт/рубль — на 0,05%, до 101,75 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,09%, до 87,40 руб.

Из-за официального выходного дня в России торговые объемы были низкими. Пары торговались в узких ценовых диапазонах. Рубль получал поддержку от повышения цен на нефть. Нефть марки Brent подорожала на 0,73%, до $73,10. Внутридневной максимум зафиксирован на отметке $73,61 за баррель.

Внешний фон для российской валюты остается позитивным. Участники рынка следят за новостями о встрече президентов России и США, запланированной на 16 июня.

Нефть дорожает на ожиданиях роста спроса на энергоресурсы. Дополнительную поддержку нацвалюта начнёт получать с сегодняшнего дня от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 июня.

Во вторник, 15 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $73,04 за баррель. Рубль отступил от максимума 71,55 руб. к 72,13 руб. Торги открылись укреплением по рублю. Курс доллара снизился до 72,03 руб.

Цель на уровне 70 руб. за доллар сохраняется, но неизвестно как пройдет встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена. Кроме встречи, внимания участников рынка направлено на заседание FOMC. Они все ещё пытаются найти намеки на раннее сворачивание стимулирующих мер из-за резкого роста инфляции. А неопределённость на глобальном валютном рынке повышает волатильность на внутреннем валютном рынке.

Фондовый рынок

Российские индексы начали неделю с роста. Индекс МосБиржи вырос на 0,49%, до 3860,18 пункта, индекс РТС – на 0,52%, до 1678,37 пункта. Рост котировок поддерживался повышением цен на нефть, а также снижением геополитических рисков из-за предстоящей встречи Путина с Байденом.

Фьючерсы на индексы открылись ростом. В моменте индекс МосБиржи может достигнуть отметки 3900 пунктов, индекс РТС – 1725 пунктов. Учитывая, что цели по нефти находятся выше $75 за баррель, то запас для повышения индексов есть.

Участники торгов осторожничают в ожидании заседания ФРС США, а также встречи двух президентов. Если после саммита не появится четких сигналов о продолжении конструктивного диалога, то на фондовом рынке может начаться фиксация прибыли. Инвесторы на время займут выжидательную позицию после продолжительного «бычьего» тренда.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»