ПСБ: Рост цен на нефть и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки формируют позитивный фон для рубля

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рубль отреагировал умеренным укреплением на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБР.​ Однако во второй половине дня рубль​ растерял преимущество из-за укрепления доллара к мировым валютам на хороших данных по индексу потребительских настроений в США. Курс рубля к доллару в пятницу снизился до 72,1 (-0,5%) и сохранился на уровне 87,3 за евро. Британский фунт и евро подешевели к доллару на 0,5%. Валюты Мексики, ЮАР, Бразилии подешевели к доллару на 0,8 – 1,2%.

В понедельник рубль торговался в боковом диапазоне, а сегодня с утра укрепляется, пытаясь закрепиться ниже 72 за доллар. Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть Brentвыше 73 долл. за баррель. В ближайшие дни на динамику рубля могут повлиять итоги заседания ФРС, а также встреча президентов США и России. Учитывая эти события волатильность российской валюты может вырасти. Если ФРС и встреча президентов пройдут в соответствии с ожиданиями рынка, то рубль останется в диапазоне 71,0 – 73,0 за доллар с перспективой укрепления ближе к нижней границе.

В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,17% годовых (-11 б.п.), 1-летних - до 6,17% (-3 б.п.). Повышение ключевой ставки на 50 б.п. в пятницу и намерение регулятора продолжить ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях способствовали росту уверенности инвесторов, что ЦБР сможет привести инфляцию к 4% цели в среднесрочной перспективе. Возможное повышение ставки до 6% на ближайших заседаниях в июле – сентябре уже учтено в ценах ОФЗ.

Если ЦБР пересмотрит среднесрочный прогноз по ключевой ставке в сторону повышения, то это может оказать давление на ближний участок кривой ОФЗ. Доходность 1-летних ОФЗ в ближайший месяц может сместиться в диапазон 6,25 – 6,50% годовых. В отношении 10-летних ОФЗ ожидаем сохранения доходности бумаг вблизи текущего уровня 7,20% годовых.

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