Комментарии

ПСБ: Мы ждем, что умеренно позитивный сантимент на мировых рынках сохранится в течение дня

Ожидаем, что рубль останется в диапазоне 71,0–73,0 за доллар с перспективой укрепления ближе к нижней границе

В целом неплохой внешний фон может позволить основным российским фондовым индексам сохранить восходящую динамику

В отношении 10-летних ОФЗ ожидаем сохранения доходности бумаг вблизи текущего уровня 7,20% годовых

Акционеры Юнипро (ДЕРЖАТЬ) одобрили дивиденды за 2020 г. в 0,1269 руб. на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Суммарная дивидендная доходность по итогам 2020 годам составит около 8%. Последний день торгов с дивидендами - 18 июня. Рекомендуем «держать» акции Юниор, целевой уровень – 3,142  руб. за акцию.

Акционеры НЛМК (ДЕРЖАТЬ) одобрили дивиденды в 7,71 руб. на акцию за 1 квартал - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Последний день торгов с дивидендами - 21 июня, дивидендная доходность - примерно 2,9%. Напомним, что исходя из дивполитики, НЛМК направляет на выплаты акционерам 100% свободного денежного потока при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х. По итогам 1 кв. Соотношение было 0,65х. Мы рекомендуем «держать» акции НЛМК.

ПАО «Промсвязьбанк»


14540399 14360432
/ Сибирское Информационное Агентство /
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