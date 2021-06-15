«Открытие»: Начало торгов на российском рынке пройдет при слабости сектора металлов и добычи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня:

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России неоднозначная.

Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Китай обнаружил себя в качестве одного из основных оппонентов НАТО.

Нефть пытается держаться выше $73 за баррель Brent но промышленные металлы активно дешевеют. Никель и медь теряют более 2%.

Индекс доллара торгуется в незначительном минусе, а валюты риска укрепляют свои позиции.

Всё это предлагает сценарий начала торгов на российском рынке при слабости сектора металлов и добычи. Возможно, что поддержка бумаг нефти и газа будет не столь ярко выраженной, поскольку сектор накануне показал неплохой рост. Рубль вполне может продолжить укрепление на относительно дорогой нефти и ожидании роста доходностей.

Отечественный рынок встретил новую неделю рекордным закрытием Во многом этому помогала нефть, которая значительную часть дня удерживалась выше $73 за баррель Brent. Корпоративный фон был ожидаемо скудным на фоне выходного дня. Европейские индексы завершили день разнонаправленно, а в США DJIA и S&P 500 торговались в минусе, пока NASDAQ игнорировал рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 1,52% с 1,47% в пятницу.

По итогам торгов 15 июня индекс МосБиржи - 3860,18 п. (+0,49 %), а РТС - 1687,37 п. (+0,52 %).

Максимальное значение по индексу МосБиржи составило 3862,39 п. Объём торгов составил 55,256 млрд рублей.

7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Самый сильный рост показали секторы нефти и газа (+1,36%), а также химии и нефтехимии (+1,39%). Слабее всех был транспортный сектор (-1,12%).

Лидеры индекса МосБиржи на 23:50 мск:

«Транснефть» П. - 167550 (+3,87%),

«Алроса» - 139,56 (+3,18%),

«Сургутнефтегаз» - 37,27 (+2,45%).

Лидеры снижения индекса МосБиржи на 23:50 мск:

«Аэрофлот» - 72,28 (-1,77%),

Polymetal - 1679,2 (-1,32%),

Global-Trans GDR - 509,95 (-1,08%).

Рубль в течение дня преимущественно слабел, хотя на фоне дорожающей нефти предпринимал попытки укрепления. Индекс доллара провёл большую часть дня в минусе, а валюты риска AUD и NZD укреплялись.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 90.52 п. (-0,04%),

USD-RUB - 72,10 (-0,04%),

EUR-RUB – 87,40 (+0,09%),

EUR-USD - $1,212 (+0,08%),

GBP-USD - $1,411 (+0,0%),

USD-JPY – 110,04 (+0,36%).

В начале недели американские инвесторы проявляли осторожность перед заседанием ФРС. Общее мнение сводится к тому, что регулятор не будет сильно менять свою риторику и, тем более, не будет предпринимать каких-либо резких шагов в отношении денежной политики. Прогнозы продолжают указывать на сохранение ставки около нуля, как минимум, до конца 2022 года. Единственным беспокойством, имеющим реальное инфляционное отражение, является рост зарплатных ожиданий и фактических зарплат американцев. Большую часть дня DJIA и S&P 500 провели в минусе, но S&P 500 смог выйти в плюс в последние 15 минут торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам также показывала весьма высокую волатильность, поднимаясь до 1,52%, но к закрытию всё же оказалась ниже 1,50%.

6 секторов выросли и 5 снизились. Самый сильный рост был в технологиях (+1,04%), а самым слабым оказались финансы (-1,03%).

Royal Dutch Shell (+2,51%) ведёт переговоры о продаже сланцевых активов в Техасе на общую сумму до $10 млрд.

General Electric (-1,61%) и Safran работают над разработкой двигателей внутреннего сгорания с существенно более низким углеродным следом.

Novavax (-0,94%) сообщает о том, что её разработанная вакцина имеет эффективность на уровне 90,4%.

По итогам торгов:

DJIA - 34393,75 п. (-0,25%),

S&P 500 - 4255,15 п. (+0,18%),

NASDAQ - 14174,14 п. (+0,74%).

Рынок Индии обновляет исторический максимум. Меж тем инфляция в стране разогрелась до 6,3% в мае с 4,29% в апреле на фоне дорожающего топлива и продовольствия. Однако Резервный Банк Индии может воздержаться от шагов по ужесточению денежной политики, а в подобной ситуации многие рассматривают акции в качестве инструмента защиты от обесценивания национальной валюты.

Японские акции демонстрировали рост вслед за американскими индексами. Спросом пользовались бумаги недвижимости, а также технологии. К примеру, акции Olympus и Fanuc прибавляли более 2,5%. Компании специализируются на точном оборудовании и промышленных роботах.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял более 1%. Протокол заседания Резервного Банка показал, что центральные банкиры полагают преждевременным рассматривать вопрос о сокращении покупки бондов.

Китайский рынок находился под давлением. Все более чётко начинает просматриваться американская антикитайская позиция. На саммите стран НАТО Китай назван в качестве основной угрозы для Североатлантического Альянса вместе с Россией. Естественно, что на этом настаивают США к вящему недовольству партнёров в центральной Европе, которые, к слову, получают существенные средства от экономического сотрудничества с КНР.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 29462,18 п. (+1,03%),

Hang Seng - 28636,06 п. (-0,71%),

Shanghai Composite - 3563,11 п. (-0,74%).

Промышленные металлы дешевели, а вот нефть торговалась в плюсе и вновь пыталась удержаться выше уровня $73 за баррель Brent.

На рынке складывается весьма загадочная ситуация. С одной стороны, «Зелёные» призывают к сокращению инвестиций в проекты ископаемого топлива, а, с другой, Международное энергетическое агентство призывает ОПЕК+ увеличить поставки. Службы отслеживания трафика говорят о возвращении загруженности дорог в Северной Америке и Европе до уровней перед пандемией, а активность авиаперевозок выгодно смотрится на фоне ЧЕ по Футболу. Однако Великобритания портит общий настрой продлением ряда карантинных мер ещё на месяц.

Частичной поддержкой для нефтяных котировок выступает то, что профилактические работы в Северном море и Канаде привели к сокращению поставок нефти в объёме около 0,7 млн бар. в сутки.

Менее оптимистично звучит информация от Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых в США выросло за прошлую неделю на 6 штук до 365 единиц. Впрочем, это всё ещё существенно меньше, чем пару лет назад и не гарантирует бурный рост производства.

По состоянию на 8:50 мск: