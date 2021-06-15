«Открытие»: Начало торгов на российском рынке пройдет при слабости сектора металлов и добычи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
Ожидания на старт дня:
- Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России неоднозначная.
- Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Китай обнаружил себя в качестве одного из основных оппонентов НАТО.
- Нефть пытается держаться выше $73 за баррель Brent но промышленные металлы активно дешевеют. Никель и медь теряют более 2%.
- Индекс доллара торгуется в незначительном минусе, а валюты риска укрепляют свои позиции.
- Всё это предлагает сценарий начала торгов на российском рынке при слабости сектора металлов и добычи. Возможно, что поддержка бумаг нефти и газа будет не столь ярко выраженной, поскольку сектор накануне показал неплохой рост. Рубль вполне может продолжить укрепление на относительно дорогой нефти и ожидании роста доходностей.
Отечественный рынок встретил новую неделю рекордным закрытием Во многом этому помогала нефть, которая значительную часть дня удерживалась выше $73 за баррель Brent. Корпоративный фон был ожидаемо скудным на фоне выходного дня. Европейские индексы завершили день разнонаправленно, а в США DJIA и S&P 500 торговались в минусе, пока NASDAQ игнорировал рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 1,52% с 1,47% в пятницу.
- По итогам торгов 15 июня индекс МосБиржи - 3860,18 п. (+0,49 %), а РТС - 1687,37 п. (+0,52 %).
- Максимальное значение по индексу МосБиржи составило 3862,39 п. Объём торгов составил 55,256 млрд рублей.
- 7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Самый сильный рост показали секторы нефти и газа (+1,36%), а также химии и нефтехимии (+1,39%). Слабее всех был транспортный сектор (-1,12%).
Лидеры индекса МосБиржи на 23:50 мск:
- «Транснефть» П. - 167550 (+3,87%),
- «Алроса» - 139,56 (+3,18%),
- «Сургутнефтегаз» - 37,27 (+2,45%).
Лидеры снижения индекса МосБиржи на 23:50 мск:
- «Аэрофлот» - 72,28 (-1,77%),
- Polymetal - 1679,2 (-1,32%),
- Global-Trans GDR - 509,95 (-1,08%).
Рубль в течение дня преимущественно слабел, хотя на фоне дорожающей нефти предпринимал попытки укрепления. Индекс доллара провёл большую часть дня в минусе, а валюты риска AUD и NZD укреплялись.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY - 90.52 п. (-0,04%),
- USD-RUB - 72,10 (-0,04%),
- EUR-RUB – 87,40 (+0,09%),
- EUR-USD - $1,212 (+0,08%),
- GBP-USD - $1,411 (+0,0%),
- USD-JPY – 110,04 (+0,36%).
В начале недели американские инвесторы проявляли осторожность перед заседанием ФРС. Общее мнение сводится к тому, что регулятор не будет сильно менять свою риторику и, тем более, не будет предпринимать каких-либо резких шагов в отношении денежной политики. Прогнозы продолжают указывать на сохранение ставки около нуля, как минимум, до конца 2022 года. Единственным беспокойством, имеющим реальное инфляционное отражение, является рост зарплатных ожиданий и фактических зарплат американцев. Большую часть дня DJIA и S&P 500 провели в минусе, но S&P 500 смог выйти в плюс в последние 15 минут торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам также показывала весьма высокую волатильность, поднимаясь до 1,52%, но к закрытию всё же оказалась ниже 1,50%.
- 6 секторов выросли и 5 снизились. Самый сильный рост был в технологиях (+1,04%), а самым слабым оказались финансы (-1,03%).
- Royal Dutch Shell (+2,51%) ведёт переговоры о продаже сланцевых активов в Техасе на общую сумму до $10 млрд.
- General Electric (-1,61%) и Safran работают над разработкой двигателей внутреннего сгорания с существенно более низким углеродным следом.
- Novavax (-0,94%) сообщает о том, что её разработанная вакцина имеет эффективность на уровне 90,4%.
По итогам торгов:
- DJIA - 34393,75 п. (-0,25%),
- S&P 500 - 4255,15 п. (+0,18%),
- NASDAQ - 14174,14 п. (+0,74%).
Рынок Индии обновляет исторический максимум. Меж тем инфляция в стране разогрелась до 6,3% в мае с 4,29% в апреле на фоне дорожающего топлива и продовольствия. Однако Резервный Банк Индии может воздержаться от шагов по ужесточению денежной политики, а в подобной ситуации многие рассматривают акции в качестве инструмента защиты от обесценивания национальной валюты.
- Японские акции демонстрировали рост вслед за американскими индексами. Спросом пользовались бумаги недвижимости, а также технологии. К примеру, акции Olympus и Fanuc прибавляли более 2,5%. Компании специализируются на точном оборудовании и промышленных роботах.
- Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял более 1%. Протокол заседания Резервного Банка показал, что центральные банкиры полагают преждевременным рассматривать вопрос о сокращении покупки бондов.
- Китайский рынок находился под давлением. Все более чётко начинает просматриваться американская антикитайская позиция. На саммите стран НАТО Китай назван в качестве основной угрозы для Североатлантического Альянса вместе с Россией. Естественно, что на этом настаивают США к вящему недовольству партнёров в центральной Европе, которые, к слову, получают существенные средства от экономического сотрудничества с КНР.
По состоянию на 8:35 мск:
- NIKKEI 225 - 29462,18 п. (+1,03%),
- Hang Seng - 28636,06 п. (-0,71%),
- Shanghai Composite - 3563,11 п. (-0,74%).
Промышленные металлы дешевели, а вот нефть торговалась в плюсе и вновь пыталась удержаться выше уровня $73 за баррель Brent.
- На рынке складывается весьма загадочная ситуация. С одной стороны, «Зелёные» призывают к сокращению инвестиций в проекты ископаемого топлива, а, с другой, Международное энергетическое агентство призывает ОПЕК+ увеличить поставки. Службы отслеживания трафика говорят о возвращении загруженности дорог в Северной Америке и Европе до уровней перед пандемией, а активность авиаперевозок выгодно смотрится на фоне ЧЕ по Футболу. Однако Великобритания портит общий настрой продлением ряда карантинных мер ещё на месяц.
- Частичной поддержкой для нефтяных котировок выступает то, что профилактические работы в Северном море и Канаде привели к сокращению поставок нефти в объёме около 0,7 млн бар. в сутки.
- Менее оптимистично звучит информация от Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых в США выросло за прошлую неделю на 6 штук до 365 единиц. Впрочем, это всё ещё существенно меньше, чем пару лет назад и не гарантирует бурный рост производства.
По состоянию на 8:50 мск:
- Brent - $73,06 (+0,27%),
- WTI - $70,79 (+0,23%),
- Золото - $1867,6 (+0,09%),
- Медь - $9765,41 (-2,15%),
- Никель - $18025 (-2,46%).