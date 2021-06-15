«Фридом Финанс»: АФК Система в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск 15 июня снизился на 0,3% вопреки умеренно позитивной динамике на американских фондовых площадках и росту цен на нефть. Повышение интереса к высокодоходным инструментам на фоне ожидаемого замедления монетарной экспансии в США сочетается с возрастающим влиянием нерыночных факторов, сглаживающих спрос. В числе последних неопределенность в отношении перспектив регулирования рынка деривативов после Brexit из-за необходимости регуляторных решений ЕС о сохранении свободного допуска своих резидентов на лондонские биржи.

Усиление карантинных ограничений в РФ оказывает негативное воздействие на прогнозы инвестиций и потребления в стране, что негативно для товарного сегмента. Также для сырьевого сектора неблагоприятно согласование отмены всех секторальных санкций против Ирана, включая нефтяные.

Акции АФК Система в лидерах роста, несмотря на зафиксированный по итогам первого квартала чистый убыток в объеме 2,4 млрд руб. Компания традиционно котируется с крайней высокими показателями капитализации к чистой прибыли. Расчетная капитализация холдинга определяется показателями его «дочек», а также долгосрочными прогнозами и дивидендной политикой. Позитивную реакцию рынка вызвала новость о том, что одна из дочерних структур АФК «Биннофарм Групп» может привлечь внешнее финансирование, в частности путем IPO или эмиссии облигаций. Впрочем, потенциальное влияние размещения «Биннофарма» на оценочную капитализацию Системы не превысит 5%. Выручка фармхолдинга в 2020 году составила 21,4 млрд руб. АФК Система совместно с финансовым партнером владеет 86,5% в этой компании.

Акции TCS Group снизились на 1% под влиянием технических факторов и на фоне возможной переоценки рынком эффекта от заявлений менеджмента. Для формирования устойчивых позитивных прогнозов по TCS Group новостной фон вокруг компании недостаточно определенный. У группы есть идеи насчет покупки новых бизнесов, однако менеджмент считает преждевременным говорить о возобновлении выплаты дивидендов в 2022 году.

Позитивный внешний фон благоприятствует выходу отечественных фондовых индексов в плюс, однако их рост будет ограничен техническими факторами. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3820-3855 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 71,25-72,30 и 86,20-87,80 соответственно.