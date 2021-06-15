«Фридом Финанс»: В фокусе внимания — предстоящее заседание FOMC

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

14 июня торги на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,18%, вновь обновив исторический максимум и закрепившись на уровне 4255 пунктов, Nasdaq прибавил 0,74%, а Dow Jones потерял 0,25%. Лидерами роста на минувшей сессии стали ИТ-компании (+1,04%) и телекомы (+0,74%) благодаря сильной динамике котировок Facebook (FB) и Netflix (NFLX). В аутсайдерах оказался сектор сырья и материалов (-1,28%) ввиду слабых показателей в промышленных металлах и химикатах. Финансовый сектор также закрылся в минусе (-1,03%) на фоне понижения прогноза JPMorgan (JPM) на 2021 год.

iTeos Therapeutics (ITOS: +37,3%) заключили коллаборационное соглашение с GSK на разработку онкологического препарата. В итоге iTeos получит $625 на проведение клинических испытаний и еще до $1,45 млрд по достижению контрольных точек.

Koninklijke Philips (PHG: -4%) объявила об отзыве некоторых дыхательных устройств CPAP и аппаратов искусственной вентиляции легких после того, как обнаружилась возможность попадания в легкие мелких частиц пены.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. По-прежнему отмечается переток капитала из компаний «стоимости» в акции «роста». Комментарии ФРС о временном характере инфляции остаются в фокусе внимания и по-прежнему вызывают опасения по поводу возможной ошибки в политике регулятора. Сырьевые цены и логистические расходы сохраняются на высоком уровне, а крупные производители продовольственных товаров сообщают о неполном переносе роста себестоимости на потребительские цены. Таким образом, по ожиданиям рынка, инфляционное давление продолжит усиливаться. Основные вопросы инвесторов в преддверии заседания FOMC в среду связаны с комментариями Пауэлла о возможном начале обсуждения сворачивания ультрамягкой монетарной политики и перспективе повышения ключевой ставки.

Общий новостной фон спокойный. Встреча стран G7, состоявшаяся в выходные, не оказала влияния на рынок. Также мало значимых новостей, связанных с переговорами по инфраструктурному законопроекту. Несмотря на продолжающиеся двухпартийные переговоры, демократы все еще надеются принять законопроект через механизм бюджетного примирения.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,73%, китайский CSI 300 упал на 1,11%, а японский Nikkei 225 укрепился на 0,96%. EuroStoxx 50 повышается на 0,57%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис увеличивается до 1,5%. Цена на фьючерс Brent колеблется на уровне $73 за баррель. Золото растет до $1865 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4220–4270 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс производственных цен за май. Рынок ожидает, что его значение сохранится на апрельском уровне и составит 6,2% г/г. Кроме того, сегодня выйдут данные по розничным продажам за май. Консенсус предполагает снижение показателя на 0,5% м/м преимущественно за счет слабой динамики сегмента товаров для автомобилей и топлива.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 61 из 100, по-прежнему, впрочем, отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию выше предыдущего исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу покупателей, а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно. Ближайшей целью для «быков» выступает уровень 4300 пунктов.

Сегодня отчет за второй квартал представит один из лидеров рынка прикладного ПО (включая продукты в сегментах ERP, CRM, HCM, Procurement management) Oracle (ORCL). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка по итогам квартала повысится на 5,5%, до $11,02 млрд при увеличении EPS non-GAAP на 9,2%, до $1,31. Основным драйвером для финансовых показателей компании выступает рост спроса на облачные SaaS-продукты, а также на on-premise и аппаратные решения. Поскольку ORCL одной из первых представляет результаты за второй квартал, то ее отчетность фактически выступит в качестве опережающих показателей для отдельных сегментов рынка. Наибольший интерес для инвесторов представляют фактические финансовые результаты (с поправкой на валютные колебания), темпы роста спроса на ключевые SaaS-решения, а также прогнозы на полный 2021 год. Также игроки рынка будут оценивать состояние IaaS-подсегмента, который может стать одним из драйверов роста компании в среднесрочной перспективе.