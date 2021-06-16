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ИАЦ «Альпари»: Рынок акций испугался высоты

Российский фондовый рынок во вторник в минусе, инвесторы отлично понимают, что поднялись слишком высоко, и стараются частично зафиксировать прибыль. При этом общий рыночный настрой очень даже неплохой, и веских оснований для распродаж по-прежнему нет.

Индекс МосБиржи отступил к 3829 пунктам и может двигаться в пределах 3800-3850 пунктов довольно долго. Индекс РТС торгуется около 1669 пункта и способен колебаться в рамках 1650-1675 пунктов.

В фаворитах сегодняшнего спроса акции «Сургутнефтегаза» и «РусГидро». Во втором случае бумаги продолжают восстанавливаться после дивидендной отсечки в начале месяца и движутся к 0,8550 руб.

В минусе акции «ПИКа», которые продолжают закрепляться в диапазоне 1062-1130 руб. Пока нет четкого понимания краткосрочной перспективы, бумаги останутся в «боковике».

Доллар США к вечеру вернулся к символическому подъему, хотя первая половина дня для иностранной валюты прошла печально. Гринбек торгуется около 72,26 руб. и все еще может падать к 71,70 руб., но складывается ощущение, что пик продаж уже состоялся. Краткосрочно, вероятны колебания в рамках 71,80-73,00 руб. Евро стоит 87,64 руб. и может двигаться в коридоре 87,50-89,00 руб.

Рубль силен, это правда. Но, с другой стороны, это вряд ли приятно экспортёрам и, следовательно, бюджету, который недополучит средств.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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