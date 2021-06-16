ПСБ: АФК Система объявила финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.

АФК Система, одна из крупнейших российских публичных финансовых корпораций, опубликовала отчетность за 1 кв. 2021 г. по МСФО. Выручка АФК Системы в 1 кв. 2021 г. выросла на 8,4%, до 171,5 млрд руб. Скорректированная OIBDA компании выросла на 6,1%, до 56,93 млрд руб. Динамика основных финансовых результатов обусловлена улучшением показателей ключевых активов из портфеля корпорации: МТС, Segezha Group, Степь и Медси. Мы положительно оцениваем отчетность компании, целевой ориентир – 45 руб. на акцию, потенциал роста – 36%.

Финансовая корпорация АФК Система представила результаты за 1 кв. 2021 г., которые оказались лучше консенсус-прогноза по выручке (171,5 млрд рублей против 169,92 млрд рублей) и OIBDA (56,9 млрд рублей против 56,6 млрд рублей). На данный момент компания инвестирует в 16 активов из различных отраслей (телеком, ритейл, электроника, туризм, медицина, строительство и другое), создав таким образом хорошо диверсифицированный портфель. Положительная динамика результатов в отчетном периоде обусловлена улучшением показателей ключевых активов из портфеля корпорации.

Выручка АФК Системы в 1 кв. 2021 г. выросла на 8,4%, до 171,5 млрд руб. Скорректированная OIBDA компании выросла на 6,1% - до 56,93 млрд руб. Рентабельность показателя составила 33,2%. Динамика основных финансовых результатов обусловлена улучшением показателей ключевых активов из портфеля корпорации: МТС, Segezha Group, Степь и Медси.

МТС продемонстрировала высокие темпы роста основного бизнеса, несмотря на падение доходов от международного роуминга. В 1 кв. выручка МТС увеличилась на 5,5% и составила 123,94 млрд рублей, скорректированная OIBDA выросла на 6,2%, до 55,4 млрд рублей. Segezha Group и Агрохолдинг Степь продемонстрировали рост основных финансовых показателей на фоне восстановления спроса в строительной отрасли и роста мировых цен на зерно. Лесопромышленный холдинг Segezha Group показал рост выручки на 27,1% - до 18,2 млрд рублей, OIBDA – на 91,4%, до 5 млрд рублей. Выручка агрохолдинга Степь увеличилась на 39,6% и составила 6,75 млрд рублей, OIBDA компании выросла на 65,4% и достигла 1,2 млрд рублей. А медицинская сеть Медси нарастила выручку на 22,7% – до 7,24 млрд рублей. Рост связан с восстановлением спроса на плановую медпомощь на фоне сохраняющегося спроса на COVID-услуги.

По итогам 1 кв. 2021 г. АФК Система снова не вышла в плюс по прибыли, но скорректированный чистый убыток сократился с 9,4 до 2,4 млрд рублей преимущественно в связи с ростом операционной прибыли и снижения убытка от курсовых разниц в 1 кв. 2020 года. CAPEX АФК Системы вырос на 34,5%, до 37,7 млрд рублей, в связи с ростом инвестиций МТС в развитие сети и ростом затрат Segezha Group (на покупку лесозаготовительной и лесовозной техники, модернизацию Сегежского ЦБК, внедрение системы SAP).

Чистый долг головного офиса АФК Системы увеличился на 6% по сравнению с предыдущим кварталом – до 195 млрд руб. Основные денежные потоки были направлены на приобретение 32,4% акций Синтез и прочие административные и процентные расходы. Мы считаем текущий уровень долга завышенным, но комфортным, поскольку головная компания имеет более легкий доступ к ликвидности, а сама компания отмечала, что текущий уровень долговой нагрузки является приемлемым и допускала его небольшое увеличение.

Также АФК Система анонсировала продолжение программы обратного выкупа акций (buyback) с 3 до 7 млрд руб. и продлила ее до середины сентября 2022 г. Новые параметры предполагают, что максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн (изначально 300 млн). Выкупленные акции корпорация будет использовать для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.

Мы положительно оцениваем отчетность компании, лучше ожидаемой с точки зрения выручки и OIBDA. Учитывая специфику бизнеса, АФК Система нацелена на продолжение масштабирования Биннофарма. Также в долгосрочной перспективе возможен выход на IPO Медси и агрохолдинга Степь. Сама АФК Система очень диверсифицирована, есть ряд бизнесов, которые приносят фиксированный доход (МТС, Сегежа, Степь, Эталон) и есть часть рискованных активов с фокусом на инновационность. Наш целевой ориентир – 45 руб. на акцию, потенциал роста – 36%.

ПАО «Промсвязьбанк»