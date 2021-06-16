Комментарии «Открытие»: Рынок попытается расти в начале дня за счёт сектора нефти и газа Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный.

Азиатские индексы преимущественно снижаются. Китайские индексы под давлением дальнейшего ухудшения отношений США и КНР.

Нефть дорожает на фоне улучшения спроса, но промышленные металлы продолжают дешеветь на опасениях снижения китайского спроса.

Индекс доллара торгуется в небольшом минусе около 90,50 п., а валюты риска укрепляются от 0,1% в AUD до 0,25% в NZD.

Вероятно, что российский рынок попытается расти в начале дня за счёт сектора нефти и газа. Рубль укрепляет свои позиции на утренней сессии. События предстоящего дня Великобритания в 9:00 сообщила о росте инфляции до 2,1% в мае с 1,5% в апреле при ожиданиях 1,8%.

Затем в 10:00 мск изучим статистику по Китаю. Промышленное производство в КНР могло увеличиться в мае на 9,0% по сравнению с 9,8% в апреле, розничные продажи могли вырасти на 13,6% после 17,7% в апреле.

В США в 15:30 мск статистика новых строительств и разрешений на них. Канада может сообщить об ускорении инфляции до 3,5% в мае с 3,4% в апреле.

Далее в 17:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам и производству нефти и нефтепродуктов.

Однако главным событием дня в 21:00 мск будет итог заседания ФРС и прогнозы американского регулятора по экономике и по траектории ставки. Рынок снял перекупленность перед ключевыми событиями недели Торги на российском рынке завершились негативно, но в первой половине дня индекс МосБиржи смог обновить исторический максимум, поднявшись до 3865,20 п. Затем уже преобладали настроения негативного характера. Медь теряла более 1,5%, медь более 4%, а никель почти 5%. Естественно, что это отразилось на секторе металлов и добычи, но и сектор нефти и газа не смог устоять перед напором продавцов. Рынок частично снимает перекупленность, но более всего можно говорить о том, что местные участники торгов готовятся к важным событиям недели, а именно решению ФРС и возможной смене риторики, а также исходу встречи президентов РФ и США 16 июня. Кроме того, отметим возрастающее давление на Китай, который на прошедшем 14 июня саммите НАТО был назван в числе главных угроз. По итогам торгов 15 июня индекс МосБиржи - 3822,40 п. (-0,98 %), а РТС - 1665,31 п.( -1,31 %).

Все 10 секторов российского рынка завершили день в минусе. Сектор информационных технологий потерял 1,8%, а секторы химии и нефтехимии, а также потребления потеряли более 1,6%.

Выручка АФК «Система» по МСФО в I квартале выросла на 8,4% до 171,536 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,1% в годовом выражении до 56,93 млрд рублей. Скорректированный чистый убыток составил 2,4 миллиарда рублей против убытка в 9,409 миллиарда годом ранее. В целом, почти все сегменты бизнеса показали неплохой рост.

АФК «Система» также увеличила программу обратного выкупа до 7 млрд рублей с 3 млрд рублей и продлила её действие до 17 сентября 2022 года.

«РусАл» подала заявку на участие в программе обратного выкупа ГМК «Норникель». Участие связано с желанием привлечения средств на реализацию собственной инвестиционной программы. Снижение доли «РусАл» в ГМК «Норникель» будет частично компенсировано погашением приобретаемых в рамках программы акций. Соответственно, «РусАл» ожидает, что доля останется выше 25% плюс 1 акция. Трендовая инфляция продолжает ускоряться, повышая шансы на рост ключевой ставки Рубль пытался следовать за нефтью, но к вечеру не смог сопротивляться общему настрою на Forex. Валюты риска AUD и NZD теряли до 0,4% и 0,3% относительно доллара США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,50%, хотя инфляция цен производителей США вновь заставила инвесторов поволноваться. Оценка трендовой инфляции в России также продолжила расти в мае. По оценке ЦБ РФ, она достигла 4,75% по сравнению с 4,54% в апреле. Оценка в укороченном трёхлетнем интервале выросла до 5,12%. Фактически, в каждой оценке и комментарии ЦБ РФ звучат тревожные ноты, которые сигнализируют о высокой вероятности продолжения повышения ставки.

Минфин РФ в среду протестирует рынок размещением всего одного выпуска ОФЗ-ПД 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 30 млрд рублей по номинальной стоимости. Вероятно, что средневзвешенная доходность размещения окажется в диапазоне 7,35%-7,5%. По состоянию на мск: DXY - 90.52 п. (+0,04%),

USD-RUB – 72,18 (+0,11%),

EUR-RUB – 87,55 (+0,17%),

EUR-USD - $2,212 (+0,04%),

GBP-USD - $1,408 (-0,2%),

USD-JPY – 110,07 (+0,01%). Цены производителей США вновь выросли выше прогнозов Торги в США начинались с потока далеко не самой позитивной статистики, что и привело к негативной динамике индексов. Главным вопросом для американских инвесторов остаётся позиция ФРС, которая будет озвучена в среду. Инфляционные данные остаются тревожными и регулятор может намекнуть на то, что сильное восстановление экономики уже не требует столь мощной монетарной поддержки. Хотя и восстановление также оставляет много вопросов, поскольку без прямых выплат американцам немедленно наблюдается спад в той, или иной области. Розничные продажи упали за май на 1,3%, а без учёта транспорта и топлива на 0,8%. Однако данные за апрель пересмотрены в сторону роста продаж на 0,9% по сравнению с нулевым изменением. Статистика за май оказалась слабее прогнозов.

Более тревожными оказались данные по ценам производителей, которые выросли за май на 0,8%, а Core PPI на 0,7%. В годовом выражении PPI ускорился до 6,6% с 6,2% в апреле при ожиданиях 6,3%, а Core PPI до 4,8% с 4,1% в апреле.

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в июне до 17,4 п. с 24,3 п., что оказалось хуже ожиданий 22,3 п.

Лишь промышленное производство порадовало ростом на 0,8% за май при ожиданиях 0,6%, но одновременно индекс Национальной Ассоциации Строителей снизился до 81,0 п. в июне с 83,0 п. в мае.

В качестве варианта борьбы с нежелательной инфляцией ФРС может начать с сокращения покупки ипотечных облигаций, которые приобретаются на $40 млрд ежемесячно.

Впрочем, как показал свежий опрос Bank of America, три четверти опрошенных управляющих полагают, что текущий всплеск инфляции всё же носит временный характер. Частично она возникла из-за отложенного спроса, федеральных выплат и узких логистических мест.

Одной из главных новостей корпораций стали договорённости США и Евросоюза по вопросу тарифов на авиатехнику в рамках диспута по субсидиям соответствующим компаниям. Стороны договорились о пятилетнем перемирии и отказе от взаимных тарифов на условиях сохранения честной конкуренции против нерыночных методов китайских производителей. Акции Boeing (+0,57%) проявили осторожный оптимизм.

7 секторов рынка упали и 4 выросли. Самый сильный рост в энергетике (+2,06%). Самый слабый сектор это недвижимость (-1,03%). По итогам торгов: DJIA - 34299,33 п. (-0,27%),

S&P 500 - 4246,59 п. (-0,20%),

NASDAQ - 14072,86 п. (-0,71%). США и Китай в спирали конфронтации Азиатские индексы торговались преимущественно в минусе, но все по разным причинам. Впрочем, тревожные ожидания решения ФРС доминировали. Китайские индексы вновь под давлением негативных политических сигналов. Почти каждый день рынок получает новости о действиях США против КНР. Накануне Еврокомиссия и США договорились о тарифном перемирии на пять лет в сфере производства самолётов и данное решение направлено против нерыночных практик Китая по поддержке национального авиастроения. Позже в Китае выйдут данные по промышленности и розничной торговле.

Японский рынок находился под давлением. Динамика акций во многом повторяла события на Wall Street с падением бумаг, относящихся к производству микросхем, и меньшей слабостью цикличных компаний. Например, Tokyo Electron дешевели на 1,3%, а производитель тестового оборудования Advantest потерял почти 1,0% своей капитализации. На этом фоне акции японской нефтяной компании Inpex подскочили почти на 5%. Статистика по Японии оказалась слабее ожиданий. Базовые машиностроительные заказы выросли за апрель лишь на 0,6% при ожиданиях роста на 2,7%. Экспорт в мае увеличился на 49,6% при ожиданиях 51,3%, а импорт вырос на 27,9% при ожиданиях 26,6%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 29294,83 п. (-0,50%),

Hang Seng - 28486,53 п. (-0,53%),

Shanghai Composite - 3516,98 п. (-1,11%). Спрос на нефть улучшается вместе с коронавирусной ситуацией Нефть пытается расти пятый день подряд на фоне улучшения перспектив восстановления спроса.

В первой половине июня продажи бензина в Индии, по данным Reuters, восстановились на 13%, а дизельного топлива на 15% по сравнению с первой половиной мая на фоне смягчения карантинных ограничений.

Статистика по запасам в США также поддерживает рост котировок. Согласно данным API, на неделе до 11 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,5 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,9 млн бар., а дистиллятов почти на 2,0 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 4,2 млн бар., а также незначительное изменение запасов бензина и рост запасов дистиллятов на 0,2 млн бар.

Также на начало июня пришлись профилактические работы в Северном море и Канаде, что убрало с рынка дополнительно 0,7 млн бар. в сутки. ОПЕК+ повысила добычу на схожую величину, но спрос в июне превышает спрос в мае. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $74,46 (+0,64%),

WTI - $72,26 (+0,56%),

Золото - $1861,5 (+0,27%),

Медь - $9524 (-0,30%),

Никель - $17465 (-1,54%). info4

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