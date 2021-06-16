ИАЦ «Альпари»: Участники рынка ожидают пресс-конференции Владимира Путина

Во вторник, 15 июня, торги по рублю завершились небольшим снижением к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 72,18 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 87,55 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,06%, до 101,55 руб.

Во время дневной сессии курс доллара США снижался до 71,73 руб. на фоне дорожающей нефти. На вечерней сессии рубль подешевел до 72,35 руб. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 1,61%, до $74,28. При этом рубль закрылся в минусе. Участники рынка решили закрыть позиции по рублю перед встречей лидеров двух мировых держав, опасаясь за то, что она не принесет положительных результатов и не окажет поддержки рублю.

Также рынкам неопределённости добавляет предстоящая встреча FOMC и пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла. Ожидается, что американский Центральный банк сохранит ставки на текущем уровне 0,0–0,25% по крайней мере до 2023 года, а обсуждение сокращения стимулов начнет в начале 2022 года.

В среду, 16 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,60. Рубль открылся ростом и полностью отреагирует на повышение нефтяных котировок на американской сессии после пресс-конференции Владимира. Путина в Женеве (в 19:00 мск). Она пройдет перед пресс-конференцией его американского коллеги Джо Байдена.

Внешний фон для рубля позитивный. На фоне роста цен на нефть по рублю ожидается укрепление до 70 руб. к 30 июня.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,98%, до 3822,40 пункта, индекс РТС – на 1,31%, до 1665,31 пункта. Индексы обновили максимумы и по акциям начался фиксинг в преддверии важных событий.

Индекс РТС упал сильнее, несмотря на рост нефтяных котировок. Давление на него оказал дешевеющий рубль перед встречей Владимира Путина с Джо Байденом. Американские индексы снизились перед заседанием FOMC и пресс-конференцией Джерома Пауэлла.

Фьючеры на индексы показывают смешанную динамику. Фьючерс на индекс РТС подрос до 1667,40 руб. на фоне укрепления рубля и роста цен на нефть. Коррекция может подложиться до пресс-конференции. Потом можно будет сделать анализ рынка.

Нефть: покупатели настроены на рост к отметке $80

Во вторник, 15 июня, торги по нефти завершились повышением. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 1,61%, до $74,28.

Цены на нефть выросли во вторник и продолжают повышаться в среду на торгах в Азии на фоне оптимизма в отношении восстановления спроса на энергоресурсы, а также снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе, запасы нефти сократились на 8,537 млн баррелей (ожидалось -4,2 млн). Запасы бензина увеличились на 2,852 млн баррелей (ожидалось +300 тыс.), запасы дистиллятов — на 1,956 млн баррелей (ожидалось +200 тыс.).

Британия продлила ограничительные меры на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля. Рынок проигнорировал новости из Великобритании. Значит покупатели собрались поднимать цену выше.

В среду, 16 июня, на торгах в Азии цена нефть повышалась до $74,69. Цена вплотную приблизилась к промежуточному сопротивлению $75 за баррель. После него покупателям открывается дорога к $80. На сегодня из важных событий заседание FOMC и пресс-конференция Дж Пауэлла.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»