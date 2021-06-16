ПСБ: Рубль остается около 72 за доллар

Сегодня в фокусе внимания заседание ФРС и саммит США-Россия.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рубль торговался в диапазоне 71,8 – 72,3 за доллар и завершил торги снижением на 0,1% до 72,2/$. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно дешевели. Хуже рынка выглядели мексиканский песо (-0,3%), турецкая лира (-1,1%), чилийский песо (-1,2%), колумбийский песо (-1,7%). Умеренное давление на валюты ЕМ оказывают ожидания заседания ФРС. Пересмотр прогнозов по инфляции и экономике, а также намеки на сроки возможного сокращения программы выкупа облигаций могут привести к замедлению притока дешевой долларовой ликвидности на развивающиеся рынки. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,5% (+7 б.п. от минимумов прошлой недели).

Помимо заседания ФРС влияние на рубль в ближайшие дни будут оказать итоги саммита США-Россия. Результаты встречи президентов будут скорее-всего нейтральными. В случае прогресса в отношениях можно ожидать, что рубль покажет динамику лучше остальных валют ЕМ. Сегодня также позитивом для рубля выступает рост цен на нефть до максимумов 2018 г. и прогнозы закрепления Brent выше 75 долл. за баррель. В базовом сценарии сегодня ждем, что рубль останется в коридоре 71,0 – 73,0 за доллар с потенциалом укрепления ближе к нижней границе.

Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 4 – 8 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,25% (+5 б.п.). Российские облигации дешевели вместе с большинством локальных гособлигаций развивающихся стран перед заседанием ФРС. Доходность 10-летних облигаций ЮАР выросла до 8,8% (+11 б.п.), Мексики – до 6,7% (+6 б.п.), Турции – до 17,45% (+18 б.п.), Колумбии – до 7,0% (+8 б.п.).

Сегодня Минфин РФ проведет размещение нового выпуска 10-летних ОФЗ серии 26239 с лимитом 30 млрд руб. Это будет первый аукцион после вступления в силу ограничений на покупку ОФЗ на первичном рынке для американских инвесторов. Мы ожидаем, что размещение нового выпуска может пройти с премией 5 – 10 б.п. к вторичному рынку и это не окажет влияние на кривую уже обращающихся ОФЗ. Пресс-конференция по итогам встречи президентов США и России ожидается в 19:00 мск, поэтому рынок облигаций будет отыгрывать данное событие уже завтра.

ПАО "Промсвязьбанк"