ПСБ: Консервативные настроения сохранятся на рынках в течение дня

Мы ждем, что консервативные настроения сохранятся на рынках в течение дня, при этом к концу торгов волатильность на рынках может вырасти.

Ожидаем, что рубль останется в диапазоне 71,0–73,0 за доллар с перспективой укрепления ближе к нижней границе

В среду индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3800-3850 пунктов в отсутствие заметного ухудшения внешнего фона

В отношении ОФЗ ожидаем сохранения доходности бумаг вблизи текущих уровней

Газпром нефть (ДЕРЖАТЬ) в 2021 г. может на 2-3% увеличить добычу углеводородов, на 5% - переработку - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На фоне постепенного восстановления спроса на энергоносители и смягчения условий сделки ОПЕК+ вполне логично ожидать наращивания операционных показателей компании. Газпром нефть рассчитывает на значительный рост чистой прибыли в этом году, что дает возможность акционерам ожидать неплохих дивидендов. По итогам 2020 г. Газпром нефть заплатит 10 руб./акцию в дополнение к уже выплаченным 5 руб. за 9 месяцев.

РУСАЛ предъявил к выкупу весь свой пакет в НорНикеле (ДЕРЖАТЬ), деньги потратит на инвестпрограмму - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Цена выкупа установлена в 27780 руб./акцию, что чуть выше рыночной. Выкуп акций используется как поощрение акционеров, учитывая сокращение дивидендов компании за 2020 г. из-за аварии на рудниках. Мы оцениваем данную новость нейтрально.

АФК Система (ПОКУПАТЬ) увеличила выручку в 1 кв. 2021 г. на 8,4% г/г, до 171,5 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем отчетность компании, которая вышла лучше ожиданий с точки зрения выручки и OIBDA. Учитывая специфику бизнеса, АФК Система нацелена на продолжение масштабирования Биннофарма. Также в долгосрочной перспективе возможен выход на IPO Медси и агрохолдинга Степь. Сама АФК Система очень диверсифицирована, есть ряд бизнесов, которые приносят фиксированный доход (МТС, Сегежа, Степь, Эталон) и есть часть рискованных активов с фокусом на инновационность. Наш целевой ориентир – 45 руб. на акцию, потенциал роста – 36%.

ПАО «Промсвязьбанк»