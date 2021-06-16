Росбанк: Статданные в США взволновали инвесторов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Статданные в США взволновали инвесторов. Ведущие американские индексы корректировались во вторник на 0.2-0.7% после публикации статданных по розничной торговле – они неожиданно показали снижение товарооборота в сегменте товаров длительного пользования, что вновь напомнило о неравномерности восстановительной траектории. С учетом утренней сессии в Азии (-0.5-1.7%) и динамики фьючерсов лишь европейским бенчмаркам удается демонстрировать позитивную динамику (+0.2%).

Базовые ставки: Доходность UST’10 вышла на плато (1.49% годовых) в преддверии заседания ФРС. Наиболее интересной коммуникацией сегодня может стать публикация внутреннего консенсуса относительно прогноза по ставке. Будет ли он смещен с конца 2023 года (и куда) – довольно сложный вопрос в свете последних статданных.

Сырьевой рынок: Баррель Brent разогнался и достиг $74 на ожидании роста сезонного спроса. Золото осваивается в интервале $1855-1875/тр.унц.

Мировые валюты: Евро демонстрирует умеренную волатильность, концентрируясь вокруг 1.2130. Укрепление до 1.2150 и последующее ослабление до 1.2100 в ходе вчерашних торгов можно отнести к разряду очередной перестройки позиций перед подведением итогов заседания ФРС. При этом лишь намек на более быстрое повышение ставки (например, смещение консенсуса с конца 2023 года на середину) может стать поводом для дальнейшего укрепления американской валюты.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Дебютное размещение новых серий ОФЗ-ПД – после вступления в силу ограничений для финансовых институтов из США – автоматически ставит вопрос о том, какой тактики будет придерживаться Минфин. Вариантов у ведомства много, например, провести спокойные аукционы, удовлетворив заявки с умеренным дисконтом по цене (Giuoco Piano), или отдать инвесторам инициативу, установив ощутимый дисконт на первом аукционе для обретения большей свободы маневра в дальнейшем (King’s Gambit), или удивить рынок проактивным удовлетворением лишь самых «вкусных» для себя ордеров (Russian Game). Мы отмечаем, что в моменте Минфин не испытывает большого давления в исполнении квартальных и годовых планов по размещению локального долга, как следствие, располагает возможностью сфокусироваться на комфортной доходности на аукционе. Мы ожидаем отсечку при размещении серии 26239 (июл.31) в диапазоне 97.66-98.00% от номинала – более подробный комментарий приведен в регулярном обзоре на английском языке.

Денежный рынок: Банковский сектор вернулся к привычному состоянию ликвидности после очередной перебалансировки. В ходе прошлой недели банки забрали со срочных депозитов в ЦБ внушительные 1.5 трлн руб., пополнив корсчета до уровня в 3.7 трлн руб. (на 15 июня) и вернув профицит структурной ликвидности к 1.04 трлн руб. Со стороны Минфина ожидаемо поступили средства в виде расходов (+224 млрд руб.), при этом в его пользу состоялся нетто-отток по депозитам (-416 млрд руб.). На следующей неделе отток по каналу депо и репо Минфина продолжится и составит не менее -200 млрд руб. в случае полноценного размещения предложенных средств. Структура предложения средств на текущую неделю (480 млрд руб.) состоит на 73% из краткосрочных (7, 14 дней), 17% из среднесрочных (35, 63 дня) и на приблизительно 10% из долгосрочных (182 дня) депозитов.

Начиная с конца апреля, Минфин начал предлагать депозиты на долгий срок (182 дня): предложение стартовало с 10 млрд руб., однако повышенный спрос (в 5 раз более лимита) и профицитное исполнение федерального бюджета позволили нарастить лимит до 50 млрд руб. еженедельно. В последние 3 недели наблюдается постепенное снижение ажиотажа вокруг данных инструментов, при этом спрос до сих пор превышает предложение более чем в 2 раза, и мы ожидаем, что повышенное внимание продолжится в связи с приближением отчетной даты по НКЛ (1 июля), а в первых числах июля могут быть предложены первые средства с погашением в 2022 году. Интересно отметить, что на последней неделе долгосрочные депозиты котировались с небольшой премией после поправки на повышение ставки (+66 бп к Ruonia, что, с учетом ожиданий по повышению ставки на 50 бп, соответствует премии 16 бп на полгода). Однако приближение отчетных дат и первые средства «через переход» могут повысить привлекательность полугодовых депозитов.

Предложение средств на 35 дней и 63 дня сократилось в несколько раз за последние недели – лимиты объявленных аукционов снизились до 30 млрд руб. и 50 млрд руб., соответственно. Премии к Ruonia на последних аукционах также сократились до умеренного уровня 18 бп и 26 бп.

В довершение, депозиты на короткий срок (7 и 14 дней по фиксированной ставке) формируют отдельную нишу фондирования и представляют буферные средства на период до налогов и сразу после, поэтому объемы размещения по ним остаются максимальными и при этом гибкими (300 млрд руб. и 150 млрд руб. на текущей неделе).