«Фридом Финанс»: В фокусе результаты заседания FOMC

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

15 июня торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне ввиду неопределенности в отношении решений ФРС по итогам проведенного заседания. Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, до 4247, Nasdaq потерял 0,71%, а Dow Jones сократился на 0,27%. Безоговорочным лидером роста стали бумаги энергетического сектора (+2,06%) на фоне продолжения ралли в нефтяных котировках. Среди аутсайдеров оказались сектор недвижимости (-1,04%) и ИТ-компании (-0,64).

Cleveland-Cliffs (CLF: +3,3%) усилил прогноз по скорректированной EBITDA на второй квартал и полный 2021-й. В частности, ожидания на текущий год повышены на $1 млрд, до $5 млрд.

Vale SA (VALE: -1,7%) объявила о начале добычи руды на расширенном руднике Voisey's Bay, расположенном в Северном Лабрадоре.

Coeur Mining (CDE: -2,4%) в 2021 финансовом году инвестирует в геологоразведку $681 млн, что является рекордной для компании суммой.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы ждут результатов заседания FOMC по ключевой ставке и параметрам программы количественного смягчения (QE). Рынок не прогнозирует немедленных изменений данных показателей, однако поводом для беспокойства являются возможные сроки начала ужесточения проводимой монетарной политики.

На решение ФРС, по ожиданиям инвестсообщества, окажут значительное влияние темпы роста цен за прошлый месяц, которые оцениваются как существенные. Накануне были опубликованы данные по промышленной инфляции в мае. Цифры оказались выше прогнозных: 6,6%г/г (консенсус: 6,2%), 0,8% м/м (ожидания: 0,5%).

Нефтяные котировки, которые оказывают существенное влияние на инфляцию, продолжают рост, обновляя максимумы с 2018 года, что свидетельствует в пользу повышения цен в июне.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,77%, китайский CSI 300 упал на 1,67%, а японский Nikkei 225 потерял 0,51%. EuroStoxx 50 растет на 0,57%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,5%. Цена на фьючерс Brent превысила $74 за баррель. Золото снижается до $1862 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4220–4270 пунктов.

Сегодня будет опубликована статистика по количеству новых домов, строительство которых началось в мае. Прогноз — 1645 тыс., в апреле показатель составил 1569 тыс.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 66 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году и сохранение мягкой монетарной политики ведущими мировыми регуляторами.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию выше предыдущего исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу покупателей, а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно. Ближайшей целью для «быков» выступает уровень 4300 пунктов.

16 июня представит финансовые результаты за квартал, закончившийся 21 мая 2021 года, лидер строительства домов, предназначенных для проживания одной семьи, Lennar Corporation (LEN). Отчет выйдет после закрытия основной торговой сессии. Мы ожидаем позитивных результатов, поскольку в завершившемся периоде отмечалось по-прежнему сильное превышение спроса на частные дома над их предложением. Рост ввода в эксплуатацию объектов строительства приостановился с начала года, но сохраняется на высоком уровне: 1,57 млн в апреле. Цены на дома продолжают повышаться. По ожиданиям рынка, выручка Lennar составит около $6,1 млрд при EPS $2,37, что означает рост в годовом выражении на 15% и 43,6% соответственно. На наш взгляд, помимо фактических финансовых результатов, в фокусе внимания инвесторов будут гайданс на следующий квартал и планы развития нового бизнеса по сдаче в аренду построенных домов. С 10 мая котировки LEN потеряли около 15% на фоне отсутствия значимых корпоративных событий. Результаты отчета могут привести к серьезному отскоку.