Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 4 304,4600 руб/1 г золота и 63,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 304,4600 руб.

1 грамм серебра - 63,8000 руб.

1 грамм платины - 2 674,3401 руб.

1 грамм палладия - 6 355,5898 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,6401 р. (1,28%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (1,62%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2799 р. (0,39%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7201 р. (0,40%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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