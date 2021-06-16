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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 4 304,4600 руб/1 г золота и 63,8000/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 304,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,8000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 674,3401 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 355,5898 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,6401 р. (1,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (1,62%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2799 р. (0,39%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7201 р. (0,40%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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