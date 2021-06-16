Росбанк: ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 5,5% годовы

Ирина Бабина, главный аналитик «Росбанк Дом»:

11 июня 2021 года Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до уровня 5,5% годовых. Ипотечные ставки прямым образом зависят от показателя ключевой ставки. К примеру, когда в январе 2018 года ключевая ставка находилась на уровне 7,75% средняя ставка по ипотеке была на уровне 9,85%. В сентябре 2019 года Центробанк снизил ключевую ставку до 7,00%, что отразилось на снижении средней ставки по ипотеке до 9,41%. В течение 2020 года Банк России стремительно снижал ключевую ставку: 27 июля 2020 года ключевая ставка достигла 4,25%, ипотечная была снижена до 7,26-7,32%, что стало рекордом за всю историю российского рынка ипотеки. Повышение ставки с 26 апреля 2021 года до 5,00% отразилось на рынке ипотеки повышательной динамикой средней ставки до 7,30% в мае 2021 года.

Одна из главных причин повышения ключевой ставки в пятницу – высокая инфляция. В мае 2021 года темп годовой инфляции ускорился до 6,1%, в то время как целевой показатель ЦБ был заложен в 4% годовых. На фоне ускорения инфляции следующее повышение ключевой ставки может состояться уже в июле. Повышательная динамика ключевой ставки неизбежно приведет к росту ипотечных ставок до конца текущего года.

Безусловно, повышение ключевой ставки в значительной степени отразится на росте ставок - прежде всего на вторичном рынке недвижимости, можно спрогнозировать рост ипотечных ставок в данном сегменте до 9%-9,5% к концу 2021 года. На средний уровень ипотечных ставок на первичном рынке недвижимости по-прежнему будет влиять госпрограмма «Льготная новостройка», которая была продлена еще на год с повышением средней ставки до 7% и снижением суммы кредита до 3 млн руб. Также застройщики совместно с банками активно разрабатывают и выводят на рынок программы субсидирования ипотечных ставок по возводимым ими объектам, что также должно оказать сдерживающее воздействие на среднюю ипотечную ставку на новостройки.