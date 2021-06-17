ИАЦ «Альпари»: Рынок выглядит бодрым

К вечеру среды российский фондовый рынок держится в «зеленом» и выглядит вполне бодро. Индекс МосБиржи восстановился к 3833 пунктам и может двигаться в границах 3820-3850 пунктов. Индекс РТС вырос к 1680 пунктам на фоне нового витка валютной качки.

В фаворитах сегодняшнего спроса акции компаний нефтегазового сектора, которые толкает вверх сырьевое ралли. Баррель Brent к вечеру поднялся к $74,78 и явно стремится к $75. Если так, то бумагам нефтяников сейчас очень хорошо. Лучше рынка торгуются акции «Газпром нефти», «Новатэка», «Татнефти». Акции «Лукойла» после четырехдневной коррекции вернулись в плюс и подрастают к 6584 руб. при пике июня на уровне 6660 руб.

Акции «ММК» возглавляют список сегодняшних аутсайдеров, сегодня они торгуются без дивидендов, в четверг компания закрывает реестр. Бумага может упасть к 63,60 руб. и ниже, но с большой долей вероятности около 62,50 руб. «медведи» смогут остановиться: все-таки конъюнктура для металлургов сейчас более чем благоприятная.

Рубль толкает вверх не только нефть. Российская валюта заложила много положительных ожиданий относительно итогов встречи презентов Путина и Байдена, хотя совершенно понятно, что рассчитывать на диалог вне рамок протокола очень сложно.

Доллар к вечеру падает к 71,82 руб. и может отойти к 71,70 руб., но складывается впечатление, что рост рубля все же избыточен, и на площадке это отлично понимают. Евро стоит 87,12 руб. и может продолжать двигаться в диапазоне 87-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»