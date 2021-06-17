«Фридом Финанс»: Черное золото продолжает ралли

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лучше рынка выглядели бумаги ДВМП (+12,94%). Аутсайдерами стали акции ММК (-3,54%) на фоне закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 72.

Черное золото продолжает ралли. Котировки нефти марки Brent достигли почти $75 за баррель. Топ-менеджеры нефтетрейдеров допускают рост цен до $100 за баррель на фоне постепенного восстановления глобальной экономики. По оценкам Fitch, повышение мирового ВВП составит 6,3%, российского – 3,7%. Другой хорошей новостью для локального фондового рынка стало решение об увеличении дивиденда госкомпаний до 50% от скорректированной прибыли. В долгосрочной перспективе в наибольшей степени от этого выиграют акционеры Газпрома (GAZP 273,21, +0,18%), EPS которого после запуска всех экспортных коридоров может достичь 52 руб. Кроме того, укрепление нефтяных котировок, по нашему мнению, еще не отыграно в ценах бумаг поставщиков газа, поэтому в ближайшее время эти компании окажутся в лидерах роста.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00–72,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3800–3850 пунктов.