ИАЦ «Альпари»: Рубль подешевел после заседания ФРС США

В среду, 16 июня, по итогам торгов рубль подешевел к доллару США на фоне его резкого подорожания на рынке. К другим иностранным валютам он закрылся ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,53%, до 72,56 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,51%, до 87,11 руб., фунт/рубль — на 0,06%, до 101,69 руб.

Российская валюта торговалась в плюсе в ожидании ключевых событий недели —переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседания ФРС США по ставке. На вечерней сессии пара доллар/рубль снижалась 71,62 руб. Рубль укрепился, отреагировав на итоги переговоров.

Американское правительство считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла в конструктивном ключе, а в отношениях между Москвой и Вашингтоном наметились сдвиги к лучшему. Президент РФ увидел «зарницы» счастья в отношениях между РФ и США и назвал встречу с Байденом результативной.

В плюсе удержаться не удалось. Рубль растерял прибыль после заседания ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла. ФРС сохранила целевой диапазон по ставке по федеральным фондам на уровне 0,00–0,25% и оставила без изменений объем программы покупки активов на уровне $120 млрд в месяц.

Федеральная резервная система резко повысила свои ожидания по инфляции в этом году и перенесла сроки следующего повышения процентных ставок, расстроив инвесторов. В марте представители ФРС США говорили, что повышения ставок не будет, по крайней мере, до 2024 года. Точечный график ожиданий отдельных членов указывает на два повышения в 2023 году.

В четверг, 17 июня, нефть стоит $73,93 за баррель. Пара доллар/рубль открылась снижением. Несмотря на укрепление доллара, внешний фон для рубля остается позитивным. Налоговый период поможет ему отыграть вчерашний минус и достигнуть уровня 70 руб. за доллар к концу июня. На сегодня неплохо вернуться к отметке 72 руб. за доллар.

Фондовый рынок

В среду рынок российских акций прервал нисходящую коррекцию и завершил основные торги ростом индексов. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи поднялся на 0,19%, до 3829,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1679,02 пункта. Индексы выросли после успешных переговоров глав США и России в Женеве.

Индекс SP500 завершил торги снижением на фоне ралли доллара после заседания ФРС США. Представители ФРС расстроили инвесторов прогнозом переноса повышения процентных ставок на 2023 год.

Фьючерсы на российские индексы тоже снизились, но основные индексы не успели отыграть это событие. С открытия МосБиржи ожидается снижение индексов. После открытия дневной сессии стоит ожидать консолидации. Индекс РТС будет корректироваться быстрее, поскольку нефть и рубль торгуются в плюсе.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»