ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может уйти "под" отметку в 3800 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

По итогам среды мировые рынки вновь снизились, негативно отреагировав на итоги заседания ФРС. Хотя Федрезерв и сохранил свою политику неизменной (диапазон ключевой ставки остался на уровне 0%, объемы выкупа активов - на прежнем уровне), им было принято решение чуть приподнять ставки по операциям размещения средств банков. Кроме того, регулятор поднял прогнозы по инфляции в США не только на 2021 год (до 3,4% против предыдущего ориентира в 2,4%), но и на 2022 год, до 2,1% (ранее – 2%), что указывает на осознание рисков сохранения повышенного инфляционного фона в стране в среднесрочной перспективе и, как следствие, дает знак рынкам о вероятном дальнейшем повышении прогнозов.

Более того, ФРС неожиданно для рынков начал прогнозировать повышение ставки уже в 2023 году (до 0,6%), причем уже 7 из 18 представителей руководства (по итогам мартовского заседания их было лишь 4) видят оправданным повышение ставки уже в 2022 году. И наконец, глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что, учитывая прогресс в экономике, руководство стало обсуждать возможность сворачивания программ выкупа активов, хотя и отказался назвать примерные сроки принятия такого решения. Все явная перспектива скорого начала ужесточения политики ФРС, траектория которого, впрочем, не вполне пока ясна, привела к заметному укреплению позиций доллара и росту долларовых ставок и ухудшению настроений на фондовых рынках.

В результате сегодня утром на мировых рынках преобладают коррекционные настроения. Большинство азиатских биржевых индексов и фьючерсы на основные американские и европейские индексы снижаются, впрочем, весьма умеренно. Нефть Brent также растеряла импульс к росту, хотя и остается выше 74 долл./барр. Мы ждем, что склонность к фиксации прибыли на мировых рынках в четверг будет преобладать, видим риски инерционного усиления коррекционных настроений сегодня-завтра.

В среду индекс МосБиржи прибавил 0,2%, пытаясь отыграть потери предыдущего дня. Стабилизации ситуации на рынке способствовали высокие цены на нефть, оживившие покупки в снизившиеся накануне акции нефтегазового сектора (Газпром нефть: +1,9%; ЛУКОЙЛ: +1,3%; Роснефть: +0,9%; НОВАТЭК: +0,9%) и производителей удобрений (Фосагро: +1,5%). Кроме того, подрос Х5 (+1,5%) на новостях. А вот финансовый сектор (TCS Group: -1,3%; ВТБ: -1,6%), а также металлурги (Северсталь: -2,0%; НорНикель: -1,5%; НЛМК: -1,4%), в том числе и ввиду постдивидендного разрыва в акциях ММК (-3,7%), оказались в аутсайдерах. Сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляет нас опасаться новой волны фиксации прибыли в «фишках», с уходом индекса МосБиржи «под» отметку 3800 пунктов сегодня. И начать консервативно оценивать ближайшие перспективы рынка акций.

ПАО "Промсвязьбанк"