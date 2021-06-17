«Открытие»: Женевское спокойствие понравилось российскому рынку

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки напуганы изменениями в ожиданиях ФРС по ставке.

Индекс доллара повышался более чем на 0,2% до 91,34 п. Однако валюты риска AUD и NZD укреплялись на 0,3% и 0,55% соответственно.

Большинство азиатских рынков было в минусе, но в Китае потери были минимальными.

Нефть торговалась в минусе, но удерживается выше $74 за баррель Brent, что может намекать на восстановление восходящей динамики. Потери в меди и никеле были менее 2%. Китай пока лишь на словах угрожает реализацией стратегических резервов.

Ожидаем от российского рынка лёгкой негативной динамики в начале дня. Рубль уже на утренних торгах начал отыгрывать вечерние потери.

События четверга

Национальный Банк Швейцарии примет в этот день решение по ставке, но пока ожидается, что она останется на уровне -0,75%.

В еврозоне в 12:00 мск уточнят инфляцию за май, но изменение первоначальной оценки 2,0% не ожидается.

В США в 15:30 мск традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Позже индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который в июне мог снизиться до 31,0 п. с 31,5 п. в мае.

Далее в 17:00 мск индекс опережающих экономических индикаторов США за май, когда индекс мог увеличиться на 1,3%.

В России опубликуют данные по ценам производителей за май.

Женевское спокойствие понравилось российскому рынку

Отечественный рынок смог показать рост на фоне спокойной риторики после переговоров президентов РФ и США в Женеве, а также относительно дорогой нефти. В середине дня индекс МосБиржи снижался, но тенденция не получила развития. Fitch Ratings улучшила прогнозы по российской экономике и лишь китайские новости немного испортили настроение участникам торгов.

По итогам торгов 16 июня индекс МосБиржи - 3829,67 п. (+0,19%), а РТС - 1679,02 п. (+0,82%).

4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Наиболее сильный рост показал сектор нефти и газа (+1,26%) на фоне попыток Brent взять уровень $75 за баррель.

Самая слабая динамика была в секторе металлов и добычи (-0,77%). Во-первых, заметно просели бумаги ММК после дивидендной отсечки. Во-вторых, негативом для сектора стали новости из Китая, где власти озвучили план реализации стратегических запасов промышленных металлов для борьбы со спекулятивным ростом цен.

Одним из главных событий дня была встреча президентов РФ и США. По итогам переговоров российский глава Владимир Путин сообщил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Во-вторых, стороны приняли совместное заявление по стратегической стабильности: «Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». РФ и США также продолжат консультации о совместных действиях в сфере кибербезопасности. Иными словами, прорывными заявления не назовёшь, но завязавшийся диалог уже дарит надежду на сокращение геополитической напряжённости между двумя странами.

Хорошие новости от «Газпрома» (+0,81%) для его акционеров. Цены на спот-рынке газа в Европе достигли $360 за 1000 кубометров и имеют тенденцию к дальнейшему росту на фоне слабой заполняемости ПХГ. Текущие цены на $100 превышают февральские максимумы, когда на континенте наблюдались крайне низкие температуры. Отставание заполняемости на текущий момент составляет около 33 млрд кубометров по сравнению с темпами заполняемости в прошлом году. Из 66 млрд кубометров, забранных в прошлом сезоне, восстановлено всего 13,6 млрд кубометров.

Агентство Fitch улучшило прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3,7% с ожидавшихся ранее 3,3%. Экономика РФ во втором полугодии вырастет на 5,5% в годовом выражении, прогнозирует Fitch. Агентство по-прежнему прогнозирует, что рост российской экономики замедлится до 2,7% в 2022 году и до 2,0% в 2023 году, что всё ещё выше долгосрочного тренда для РФ.

Вновь становится открытым вопрос о том, в каком объёме будут выплачивать дивиденды госкомпании, включая упорствующую электроэнергетику. Новое распоряжение правительства предписывает госкомпаниям руководствоваться необходимостью направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли за год, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчётности по МСФО. Документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Предыдущее распоряжение устанавливало минимальную планку дивидендов для госкомпаний не менее 25% чистой прибыли.

Рубль показал свою силу на фоне волатильности после итогов заседания ФРС

Рубль провёл довольно волатильный день. На фоне заявлений из Женевы курс доллара снижался до 71,62, а евро до 86,80. Однако рынок склонен фиксировать прибыль от ожиданий на фактических новостях. Тем более, что этому способствовало вечернее укрепление доллара на Forex. Согласно траектории ставки ФРС, в 2023 году ожидается два повышения ставки, что отличается от предыдущего прогноза. В краткосрочном плане это окажет давление на рубль, но вряд ли сломает текущую тенденцию его укрепления.

В течение дня рубль поддерживала нефть, которая стремилась к уровню $75 за баррель Brent. Однако к вечеру котировки также отошли от дневных максимумов на фоне крепнущего доллара.

Минфин РФ провёл первый аукцион после запрета на участие американских организаций. Были размещены бумаги ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 24,111 млрд рублей по номиналу при спросе 44,87 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,30%. Доходность оказалась немного ниже, чем на схожем предыдущем аукционе. Однако на рынке всё ещё довольно сильны ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, поэтому спрос оказался довольно скромным.

Дальнейшему укреплению рубля может способствовать налоговый период, поскольку объём выплат в июне может существенно увеличиться относительно мая. Согласно консенсусу на рынке ожидается около 2,2 трлн налоговых платежей.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 91.37 п. (+0,92%),

USD-RUB – 72,56 (+0,53%),

EUR-RUB – 87,11 (-0,51%),

EUR-USD - $1,2 (-1,1%),

GBP-USD - $1,398 (-0,7%),

USD-JPY – 110,7 (+0,59%).

В ФРС начали говорить о том, чтобы поговорить о планах сокращения стимулов

Итоги заседания ФРС оказали весьма сильное влияние на американский рынок. Члены ФРС (13 из 18) уже ждут повышения ставки в 2023 году и большинство полагает их будет два, а 7 из 18 предполагают первое повышение уже в 2022 году (4 из 18 в марте). Также повышен прогноз Core PCE до 3,0% в 2021 году с прежних 2,2%, а PCE до 3,4% с 2,4%. На 2022 год прогноз PCE повышен незначительно до 2,1% с 2,0%. Также немного повысятся ставки временного размещения средств на счетах ФРС, включая овернайты обратного РЕПО. Остальные параметры денежной политики оставлены без изменений, а всплеск инфляции вновь назван временным явлением. В любом случае, всего этого хватило, чтобы доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 1,58%.

Рынки опечалились тем, что в ФРС начали приближать сроки изменения ставки, но немного сбросили негатив после заявлений председателя Джерома Пауэлла, который вновь говорил о временном характере инфляции. Тем не менее, сам факт того, как это назвал Пауэлл, «разговоров о разговорах по поводу мыслей о сокращении стимулов» заставил некоторых инвесторов умерить свои аппетиты к риску. Он ещё раз заявил, что ФРС сообщит рынкам заранее о том, когда начнутся обсуждения какого-либо характера в отношении ужесточения текущей денежной политики.

Число новых строительств в США выросло за май на 3,6% до 1,57 млн в годовом пересчёте, а число разрешений снизилось на 3% до 1,68 млн в годовом пересчёте.

Глава Intel (-0,77%) Пат Гелсингер полагает, что ближайшее десятилетие принесёт существенный рост индустрии производства микросхем. Ещё до конца года компания объявит о возможном строительстве мега завода в США, или Европе. Глава Qualcomm (-0,63%) Кристиано Амон выразил интерес в партнёрстве с Intel.

General Motors (+0,95%) планирует увеличить расходы на производство и разработку электромобилей до 2025 года на 30% до $35 млрд.

Банк Citigroup (-3,2%) неожиданно заявил о росте издержек в II квартале и падении выручки, что скажется на финансовых результатах.

10 секторов рынка снизились и лишь 1 вырос. Сектор цикличных товаров показал рост на 0,16%, а худшим оказался сектор коммунальных услуг (-1,49%).

По итогам торгов:

DJIA - 34033,67 п. (-0,77%),

S&P 500 - 4223,70 п. (-0,54%),

NASDAQ - 14039,68 п. (-0,24%).

Китай запустил первую экспедицию на пилотируемую орбитальную станцию

Большинство азиатских рынков снижалось, но не в Китае, где запустили первый экипаж на орбитальную пилотируемую станцию.

Китайские индексы пытались расти после трёх дней снижения. Большой новостью стал запуск экипажа из трёх человек на орбитальную пилотируемую станцию. Кроме того, снижение производственной активности на рынке рассматривают в качестве повода для властей сохранять стимулирующую политику. На торгах в четверг активно дорожали бумаги здравоохранения и компаний производителей автомобилей новой энергии. В сфере недвижимости рост цен в мае ускорился до 4,9% с 4,8% в апреле.

Настроения на японском рынке были заметно хуже. Продавали акции, относящиеся к технологичному направлению экономики. Например, бумаги SoftBank Group теряли более 2%, а Advantest более 3%. Финансовые бумаги, включая страховые компании, дорожали на ожиданиях роста доходностей по казначейским обязательствам США. Накануне по 10-летним американским обязательствам доходность подскочила до 1,58%.

Австралия сообщила весьма оптимистичные данные по безработице. Её уровень в мае упал до 5,1% при ожиданиях сохранения на уровне 5,5%. На этом фоне доллар Австралии укреплял свои позиции на 0,25% против валюты США. Впрочем, новозеландский доллар укреплялся ещё сильнее.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 28997,58 п. (-1,00%),

Hang Seng - 28473,09 п. (+0,13%),

Shanghai Composite - 3515,83 п. (-0,07%).

Власти КНР пока лишь угрожают продажами стратегических запасов металлов

Давление на нефть сохранилось на торгах в четверг на фоне крепкого доллара и изменения прогнозов ФРС. Однако испуг по поводу будущих изменений денежной политики может оказаться непродолжительным.

Нефтепереработка в Китае выросла на 4,4% в мае по сравнению с прошлогодним показателем и достигла очередного рекордного уровня.

Добыча в США выросла за неделю на 200 тыс. бар. в сутки до 11,2 млн бар. в сутки. Однако, по данным Минэнерго, на неделе до 11 июня коммерческие запасы нефти в США упали на 7,4 млн бар. до 466,7 млн бар., или на 5% ниже среднего за пять лет; запасы бензина выросли на 2,0 млн бар. и почти совпадают со средним показателем за пять лет; запасы дистиллятов упали на 1,0 млн бар. и теперь на 6% ниже среднего за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели: 19,3 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +17,4% за год; 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +19,3% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +24,8% за год. Поставки авиационного топлива выросли на 86,8% за год.

Представитель китайской Комиссии по развитию и реформам заявил о том, что предварительные результаты по охлаждению спекулятивного роста цен на сырьевом рынке были достигнуты. Поэтому реализация стратегических запасов металлов будет происходить лишь тогда, когда это потребуется. Тем не менее, цены на алюминий, медь и никель продолжили снижаться.

По состоянию на 8:45 мск: