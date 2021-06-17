ПСБ: Ждем, что склонность к фиксации прибыли на мировых рынках в четверг будет преобладать
Сегодня для рубля актуальным видим диапазон 72,0–73,0 за доллар
Сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляет нас опасаться новой волны фиксации прибыли в «фишках», с уходом индекса МосБиржи «под» отметку 3800 пунктов сегодня
Сегодня ожидаем, что кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 5–10 б.п.
Газпром (ПОКУПАТЬ) улучшил прогноз по "чистый долг/EBITDA" за 2021 г. до 1,6-1,8х - (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно смотрим на перспективы Газпрома в этом году и полагаем, что результаты могут быть даже сильнее прогнозных, учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынке газа и рост поставок. Мы повысили целевой ориентир по акциям Газпрома до 325 руб., рекомендуем «покупать».
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.