ПСБ: Ждем, что склонность к фиксации прибыли на мировых рынках в четверг будет преобладать

Сегодня для рубля актуальным видим диапазон 72,0–73,0 за доллар

Сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляет нас опасаться новой волны фиксации прибыли в «фишках», с уходом индекса МосБиржи «под» отметку 3800 пунктов сегодня

Сегодня ожидаем, что кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 5–10 б.п.

Газпром (ПОКУПАТЬ) улучшил прогноз по "чистый долг/EBITDA" за 2021 г. до 1,6-1,8х - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно смотрим на перспективы Газпрома в этом году и полагаем, что результаты могут быть даже сильнее прогнозных, учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынке газа и рост поставок. Мы повысили целевой ориентир по акциям Газпрома до 325 руб., рекомендуем «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»