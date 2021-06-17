Росбанк: Первые признаки ужесточения риторики ФРС охладили покупательный настрой инвесторов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Первые признаки ужесточения риторики ФРС охладили покупательный настрой инвесторов. Чуть большая, чем изначально предполагалось, обеспокоенность инфляцией со стороны монетарных властей США усилила коррекционное давление на индексы. S&P 500 в течение сессии терял до 1.0%, но по итогам дня ограничился коррекцией на 0.5%. Сегодня европейские и азиатские индексы демонстрируют сопоставимые движения, хотя американские фьючерсы все еще направлены вниз.

Базовые ставки: Доходность UST’10 совершила прыжок до 1.58% годовых (+10 бп). Попытки Дж.Паулла смягчить итоги заседания были не столь убедительны, так как смещение консенсуса о повышении ставки на середину 2023 года и появление сразу двух повышений на данном горизонте в прогнозной траектории (dot-plot) говорят сами за себя. При текущих статистических трендах подобные ориентиры могут ускорить процесс обсуждения и временные горизонты сокращения программы выкупа активов.

Сырьевой рынок: Баррель Brent удержался на уровне $74 вопреки волатильности на валютных рынках. Однако золото не устояло – тройская унция откатилась к $1800.

Мировые валюты: Ставки против доллара не сыграли, поэтому риск дальнейших движений «по инерции» возрастает. Изменение расклада сил на валютном рынке стало естественным следствием сигналов ФРС. При этом закрытие коротких позиций против доллара затронуло не только валюты развитых стран (потери в среднем составили 0.9%), но и развивающихся (от 0.5% до 1.8%). Европейская валюта перешла в режим торговли в интервале 1.19-1.20 (-1.4% против максимума среды), а USD/RUB вновь сместился к отметке 72.5 (+1.3% против вчерашнего минимума).

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Комфортный для Минфина дебют с новой серией ОФЗ-ПД не принес откровений инвесторам. Вчера на первичном аукционе серии 26239 (июл.31) объем размещения составил скромные 24.1 млрд руб. (предложение – 30 млрд руб.) при доходности отсечения 7.31% годовых, что соответствовало нашим ожиданиям. При этом 15 млрд руб. пришлись на долю 3 крупнейших заявок, от остальных участников Минфин нашел крайне ограниченный спрос по приемлемым для себя ценовым уровням.

Разумеется, сам по себе первый аукцион в новых «послесанкционных» сериях вряд ли служит источником для долгосрочных выводов. Если экстраполировать вчерашнюю тактику Минфина на ближайшие недели, ведомство продолжит насыщать кривую в средней и длинной части кривой в умеренных объемах и без готовности значимо переплачивать. Допускаем, что этот сценарий долговые инвесторы уже держат в уме. Ключевым же драйвером для рынка вновь становятся мировые данные по инфляции и сигналы от центральных банков (ФРС, Банк России), насколько быстро они будут готовы ужесточать ДКП с текущих уровней.

Макроэкономика: Росстат улучшил оценку ВВП. Вторая оценка валового внутреннего продукта по итогам 1к’21 показала его снижение на 0.7% г/г против снижения на 1.0% г/г, отмеченных в процессе первичных подсчетов. В числе аутсайдеров остались сегменты, связанные с сферой услуг, а также наиболее пострадавшие от вынужденных ограничений активности на фоне борьбы с пандемией. Улучшение динамики с сохранением отрицательного вклада показали отрасли добычи полезных ископаемых ввиду действия соглашения ОПЕК+ (-0.7 пп против -0.9 пп в 4к’20), транспортировки и хранения (-0.2 пп против -0.5 пп), гостиничного бизнеса и общественного питания (-0.1 пп против -0.2 пп кварталом ранее). При этом операции с недвижимостью ухудшили динамику и вклад после успешного 2п’20 (-0.2 пп против +0.2 пп в среднем в квартал во 2п’20). Обрабатывающие отрасли также снизили вклад до 0.1 пп против 0.3 пп в 4к’20. Все вместе сигнализирует о разнородной динамике в отраслях, а также о сильном влиянии точечных факторов со стороны спроса. В частности, рост вклада добывающих отраслей может стать естественным следствием смягчения соглашения ОПЕК+, однако насыщение внутреннего спроса на недвижимость на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и вопреки продлению льготной ипотеки могут охладить динамику связанных со стройкой сегментов.