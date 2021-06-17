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«Фридом Финанс»: Рынок отыграет утренние потери: цель для индекса Мосбиржи – 3810-3850 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,5%, следуя за движением американских фондовых индикаторов и цен на нефть. 

Переговоры между президентами РФ и США особых сюрпризов не принесли. Возможно, это и вызвало фиксацию прибыли. Мы прогнозируем определенное смягчение позиций США в отношении руководства России. В частности, лидеры двух стран договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон, запланировали создание рабочих групп в сфере кибербезопасности. Кроме того, отмечу ранее снизившиеся санкционные риски для Северного потока-2. 

Важным позитивным фактором для сырьевого сегмента стало отсутствие обсуждения инициатив Белого дома в сфере зеленой энергетики.  Мы полагаем, что это ограничит усиление рисков регуляторного сдерживания инвестиционной активности в секторе добычи и переработки углеводородов. 

В лидерах роста на отечественных площадках сегодня Акрон. Компания проведет buy back 10% акций с небольшой премией к рынку. За счет этого планируется убрать из структуры владения консолидированные на Дорогобуже квазиказначейские акции, составляющие около 8% уставного капитала. Планов выкупать весь free float, равный, по данным Мосбиржи, 6%, у компании нет.  

Инвесторы отреагировали продажами бумаг Русагро на его сообщение о том, что по итогам посевной кампании общая площадь обрабатываемых земель компании осталась на прежнем уровне 538 тыс. га. Это может свидетельствовать о консервативных ожиданиях менеджмента Русагро в отношении агропрома. Об этом же, возможно, свидетельствуют данные о сокращении на весомые 11% посевов пшеницы, динамика цен на которую служит важным индикатором рыночного спроса в целом. 

Во второй половине дня не исключено восстановление части понесенных в начале текущей сессии потерь. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3810-3850 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,25-73,80 и 86,50-87,30 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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