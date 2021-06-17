«Фридом Финанс»: Риторика ФРС сменилась на «ястребиную»

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

16 июня торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне на фоне изменившейся риторики ФРС по итогам заседания 15-16 июня. Индекс S&P 500 снизился на 0,54%, до 4224, Nasdaq сократился на 0,24%, а Dow Jones потерял 0,77%. Практически все отрасли продемонстрировали отрицательную динамику по результатам вчерашней торговой сессии. Сильнее всех просели сектора коммунальных услуг (-1,49%), нециклических потребительских товаров (-1,24%) и сырья и материалов (-1,17%).

Rambus (RMBS: +8,2%) сообщила об ускорении процесса обратного выкупа акций, а также о приобретении компании PLDA, предоставляющей услуги в области цифровых решений.

La-Z-Boy (LZB: -11,7%), несмотря на достойные результаты за четвертый фискальный квартал, ожидает сохранения негативного эффекта от нарушения цепочки поставок, а также роста цен на сырье и фрахт.

Roblox (RBLX: -8,0%) сообщила о снижении количества пользователей онлайн-платформы в мае, что может быть связано с ослаблением антиковидных ограничений.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику как продолжение слабой торговой сессии накануне.

Вчера стали известны решения FOMC, принятые в ходе заседания 15-16 июня. Как и ожидалось, ключевая ставка была сохранена на уровне 0–0,25%. При этом регулятор по-прежнему считает прогресс прививочной кампании одним из основных факторов восстановления экономики. Однако риторика ФРС в определенной степени приобрела «ястребиный» характер: были представлены ожидания по двукратному повышению ставки в 2023-м (каждый раз на 0,25%). Кроме того, был пересмотрен прогноз на 2021 год по росту ВВП (7% против 6,5% ранее) и инфляции (базовая – 3% против 2,2%).

Говоря об инфляции, регулятор остался при своем мнении: рост цен имеет транзиторный характер. ФРС намерена продолжать реализацию программы количественного смягчения до тех пор, пока не увидит результаты этих мер. Джером Пауэлл отметил, что пока рано сворачивать ультрамягкую денежно-кредитную политику, однако он уже считает, что можно начать обсуждать ее потенциальное ужесточение.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,09%, китайский CSI 300 прибавил 0,41%, а японский Nikkei 225 потерял 0,93%. EuroStoxx 50 снижается на 0,24%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,57%. Цена на фьючерс Brent колеблется вблизи $74 за баррель. Золото обваливается до $1807 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4170–4230 пунктов.

Сегодня будет опубликована статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз — 359 тыс. против 376 тыс. за прошлый период). Также выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь (прогноз – 31 против 31,5 пункта периодом ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance падает до 64 из 100, по-прежнему, однако, отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал умеренный отскок от исторического максимума. Впрочем, индикатор RSI по-прежнему указывает на относительную силу покупателей, а MACD остается на положительной территории, поэтому восходящее движение может продолжиться. Ближайшей целью для «быков» выступает уровень 4300 пунктов, а поддержка располагается на отметке 4170 пунктов.

17 июня финансовые результаты по итогам второго квартала 2021 года представит один из крупнейших в мире разработчиков ПО для создания различного медиаконтента Adobe (ADBE). Отчетный период завершился в мае. Консенсус Factset предполагает увеличение выручки на 19,1%, до $3,73 млрд, что соответствует первоначальному прогнозу менеджмента компании. Рост скорректированной EPS предполагается на уровне 14,9%, до $2,81. Мы считаем, что эмитент имеет шансы на завершение квартала выше ожиданий ввиду сохранения высокого спроса на облачные решения. Последние три квартала темпы повышения выручки превосходили консенсус-прогнозы. Драйвером роста продаж останется сегмент Creative Cloud. Направление Digital Experience, вероятнее всего, будет отстающим, но мы ожидаем улучшения его показателей в течение текущего года. В фокусе внимания инвесторов будут обновленные прогнозы на 2021-й и динамика операционной маржинальности. Акции ADBE выросли на 15% за последний месяц, поэтому мы отмечаем риск коррекции.