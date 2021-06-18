ИАЦ «Альпари»: Рынок слегка сползает вниз

К вечеру четверга российский фондовый рынок понемногу сползает вниз. Индекс МосБиржи торгуется около 3807 пунктов и может колебаться в пределах 3790-3840 пунктов и дальше, пока не станет понятно, куда двигаться дальше. Индекс РТС понизился к 1655 пунктам и способен оставаться в коридоре 1630-1680 пунктов.

Внешний фон не самый радостный, но, с другой стороны, ничего пугающего в нем тоже нет. Встреча Путина и Байдена, как и ожидалось, завершилась принятыми политическими реверансами, ошибочно было бы полагать, что геополитическая тектоническая плита способна сдвинуться хоть на миллиметр вследствие этого мероприятия. Нефть корректируется, и хотя не отходит далеко от $74 за баррель Brent, видно, что рынок в сомнениях.

В лидерах спроса сегодня отметились акции «Лукойла», которые пробили поддержку на 6650 руб. и двинулись к новому максимуму 6746 руб. В случае закрепления в пределах 6730-6750 руб. новой целью подъема станет 6810 руб.

Бумаги «НорНикеля» и «ММК» оказались в числе аутсайдеров на фоне роста курса доллара и ввиду намерений Китая распродавать ряд металлов из состава госзапасов. Это оказало давление на цены металлов на бирже - акции пошли следом. Для акций «НорНикеля» определенный негатив есть в укреплении рубля, так как доля его выручки формируется в валюте.

Рубль игнорирует весь внешний фон: и коррекцию в нефти, и ралли в долларе, и общее легкое ухудшение отношения к рисковым активам. Как будто живет на своей планете с автономной финансовой системой. Доллар к вечеру снижается и торгуется по 72,30 руб., продолжая балансировать в диапазоне 72,00-72,50 руб., хотя еще утром была надежда на эффективное движение к 73,00. Евро стоит 86,11 руб., тут торговым диапазоном остается коридор 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»