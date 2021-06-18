«Фридом Финанс»: В ожидании разворота

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Fix Price (+12,94%). В аутсайдеры на фоне закрытия дивидендного реестра попали бумаги Фосагро (-3,54%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 72.

Восходящее движение приостановилось. Внешнеполитические и корпоративные события в основном отыграны. Котировки сырьевых активов, особенно цветных и промышленных металлов, демонстрируют значительную коррекцию на новостях из Китая. Эта ситуация способна спровоцировать негативный тренд в сырьевом секторе России, представители которого формируют значимую долю индекса Московской биржи. Нисходящая динамика может продолжиться на торгах 18 июня, но нефть и бумаги нефтегазового сектора не окажутся среди лидеров снижения.

Жесткие меры регулирования способны усилить дефицит и вызвать продолжение роста цен. Более действенной альтернативой этим мерам стало бы повышение ставки. Мы полагаем, что новости о регулировании на китайском рынке умеренно негативны для ГМК Норникель (-3,00%), бумаги которого мы рекомендуем к покупке с целью 28,9 тыс. руб. Котировки компании достигли двухмесячного минимума. Одной из причин их негативной динамики стал выкуп акций. Сохраняем долгосрочный ориентир как минимум до публикации результатов за первое полугодие.

Индекс Мосбиржи в ближайшие дни с высокой вероятностью уйдет ниже 3800 пунктов. На горизонте двух недель он способен опуститься в диапазон 3650-3700 пунктов.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00-72,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3780-3800 пунктов.