Комментарии

ПСБ: Мы ждем преобладания умеренно-негативных настроений на мировых рынках в течение дня

Сегодня ожидаем, что российская валюта останется в диапазоне 72,0–73,0 за доллар

Полагаем, что индекс МосБиржи продолжит консолидацию в границах уровня 3800-3850 пунктов, с возможным тестированием его нижнего рубежа

Сегодня ожидаем, что рублевые облигации будут торговаться вблизи достигнутых уровней

Акционеры АЛРОСы (-) одобрили дивиденды в 9,54 рубля на акцию за 2020 г. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Последний день торгов с дивидендами - 30 июня, доходность - примерно 6,9%. Мы позитивно смотрим на перспективы компании и считаем ее интересной и с точки зрения дивидендной доходности, и с точки зрения потенциала роста курсовой стоимости.

Совкомфлот (ПОКУПАТЬ) выплатит дивиденды за 2020 год – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: учитывая сильный профиль компании и восстановление танкерных перевозок, бумага выглядит привлекательно как с точки зрения потенциала роста, так и дивидендов. Рекомендуем "покупать", целевой уровень - 127 руб. за акцию.

СД Акрона (ПОКУПАТЬ) проведет обратный выкуп акций – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания планирует погасить казначейские акции, тем самым упростив структуру владения. Снижение количества акций в обращении станет катализатором роста их стоимости. Мы пересматриваем прогноз по бумаге в сторону повышения. Рекомендуем "покупать", целевой уровень - 7169 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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